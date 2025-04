PSG - Nice : les compositions officielles

Faire le plein de confiance et garder son invincibilité, voilà les objectifs du PSG. Ce vendredi soir, au Parc des Princes, les Rouge et Bleu accueillent l’OGC Nice dans le cadre de la 31ème journée de Ligue 1 à quatre jours de leur déplacement à Londres pour jouer leur demi-finale aller de Ligue des Champions face à Arsenal. S’il reste sur un match nul face à Nantes cette semaine (1-1), le PSG reste invaincu en championnat cette saison et affronte des Aiglons, peu en forme. Le Gym reste, en effet, sur un succès face à Angers (2-1) mais ne compte qu’une seule victoire lors de ses six derniers matches. Pourtant, les Niçois doivent faire le plein de points dans cette fin de saison puisqu’ils bataillent encore pour une place en Ligue des Champions et peuvent dépasser provisoirement le LOSC, quatrième, en cas de succès en terre parisienne. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45.

Pour ce match, Luis Enrique ne fait pas tourner et aligne son 4-3-3 habituel. Donnarumma garde les buts tandis que Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes composent l’arrière-garde. Au milieu, Neves et Ruiz sont titulaires aux côtés de Vitinha. Devant, Kvaratskhelia et Doué évolueront aux côtés de Dembélé, seul en pointe. Barcola démarre donc la rencontre sur le banc. En face, Franck Haise a un groupe quasi complet - seuls Dante et Ndombélé sont absents - et aligne un 3-5-2 avec Bulka, l’ancien Parisien, dans les cages. Abdelmonem, Ndayishimiye et Bard forment la défense à trois tandis que le trio Rosario-Boudaoui-Sanson seront dans l’entre-jeu. Clauss et Abdi, eux, animeront les couloirs tandis que Laborde, préféré à Guessand et Moffi, partage le front de l’attaque avec Bouanani.

Les compositions officielles :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

OGC Nice : Bulka - Abdelmonem, Ndayishimiye, Bard - Clauss, Sanson, Boudaoui, Rosario, Abdi - Bouanani, Laborde

