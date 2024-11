Ligue des Nations : le Portugal étrille la Pologne avec un grand Cristiano Ronaldo, l’Espagne termine aussi en tête

L’avant-dernière journée de Ligue des Nations continue de se poursuivre ce vendredi, avec quelques affiches intéressantes. Meilleure nation de la Ligue A et déjà assurée d’être qualifiée pour la phase finale, le Portugal recevait la Pologne, privée du grand Lewandowski pour l’occasion. Désireux de finir sur une bonne note devant leur public, les Portugais ont pourtant été bousculés durant la première mi-temps face à une équipe polonaise qui devait gagner et espérer une large défaite de la Croatie contre l’Écosse pour se qualifier.

Mais le score a finalement bougé en seconde période, grâce à une superbe action collective qui s’est terminée par un superbe centre de Nuno Mendes sur la tête de Leao (1-0, 59e). Après une main dans la surface par la suite, Ronaldo pouvait facilement tromper Bulka sur penalty pour son 134e but en sélection (2-0, 72e), avant un coup de canon de Fernandes, de loin (3-0, 80e), puis un joli but de Neto (4-0, 83e). Et pour la cerise sur le gâteau, CR7 s’offrait un doublé d’un magnifique retourné au second poteau (5-0, 88e). La Pologne, 3e, qui a réduit le score (5-1, 90e), devra donc éviter la dernière place contre l’Écosse, alors que le Portugal est assuré de terminer en tête, avant de défier la Croatie, lundi. Battus par l’Écosse (0-1), les Croates joueront la qualification contre le Portugal.

L’Espagne a assuré la première place

Autre groupe en bataille ce vendredi soir, celui de l’Espagne qui devait également assurer la première place contre le Danemark. Et la Roja a rapidement assuré l’essentiel en ouvrant le score rapidement grâce à Oyarzabal (1-0, 15e). Avant qu’Ayoze Perez ne fasse le break en deuxième période (2-0, 58e). Malgré la réduction du score d’Isaksen en fin de match (2-1, 84e), la Roja assure la première place devant une équipe danoise qui n’est pas assurée d’être qualifiée.

En effet, la Serbie a arraché le match nul sur la pelouse de la Suisse (1-1) - qui pensait avoir acquis la victoire après avoir marqué tardivement - et aura donc une chance de se qualifier en phase finale si elle l’emporte contre le Danemark lors de la dernière journée. En revanche, la Suisse, qui réalise une campagne catastrophique, devra espérer une large défaite de la Serbie pour ne pas terminer en Ligue B.