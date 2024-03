Thierry Henry bluffé par Kylian Mbappé

Homme du match hier soir face à la Real Sociedad, Kylian Mbappé a fortement œuvré à la qualification du PSG pour les 1/4 de finale de Ligue des champions grâce à son doublé. Une performance qui n’a échappé à personne en France et en Espagne. Même Thierry Henry a été bluffé par le capitaine parisien et surtout par son premier but à la 15e minute avec sa feinte sur Zubeldia et sa frappe surpuissante.

« La dernière fois que j’ai vu ce geste, c’était dans un manga : Captain Tsubasa (Olive et Tom, ndlr). Mais là, c’est réel, on n’est pas dans un manga » a-t-il réagi sur le plateau de CBS Sports dont il est consultant. Thierry Henry et Kylian Mbappé pourraient bien se retrouver ensemble cet été lors des Jeux olympiques. L’attaquant français a déjà manifesté son intérêt pour jouer la compétition en France. Le sélectionneur des Bleuets, qui a le droit à trois jokers (joueurs ayant plus de 23 ans), pourra voir ce genre de geste sous ses yeux si l’opération se concrétise.