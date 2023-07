FC Barcelone : Oriol Romeu est en train de convaincre son monde

La suite après cette publicité

Son arrivée n’avait pas forcément beaucoup plu en Catalogne. Et pour cause, alors qu’on parlait de joueurs comme Joshua Kimmich ou Martin Zubimendi - on a même été jusqu’à parler de Rodri - pour remplacer Sergio Busquets, c’est finalement Oriol Romeu qui a débarqué au Camp Nou. Un joueur moins clinquant médiatiquement, et dont l’âge laisse présager qu’il n’a pas forcément énormément de saisons au plus haut niveau devant lui.

Remplacer une légende comme Busquets par Romeu, c’est ce que beaucoup appellent un downgrade sur le papier. Même s’il est fort probable qu’en réalité, Xavi utilise désormais Frenkie de Jong devant la défense et que l’ancien de Girona soit remplaçant, du moins dans les gros matchs. Mais pour l’instant, Oriol Romeu donne raison à Xavi, l’homme qui a tant insisté pour le recruter.

À lire

FC Barcelone : le constat pessimiste de Xavi

La bonne surprise de l’été

Face au Real Madrid lors du Clasico amical du week-end, le joueur de 31 ans a surpris tout le monde. Solide, il a muselé les milieux madrilènes et a ensuite été assez bon dans la gestion du ballon. Il a même été à deux doigts d’inscrire un véritable golazo en début de partie, mais sa reprise de volée s’est écrasée sur la barre madrilène. Une prestation qui a bien rassuré les médias et les supporters barcelonais. De là à déjà l’imaginer titulaire, il y a un monde, mais Romeu va être un joueur plus qu’utile pour Xavi, lui qui sort d’une belle saison quelques kilomètres au nord de la Ciudad Condal.

La suite après cette publicité

Peut-être victime d’un "délit de sale gueule", Romeu plaît beaucoup à Xavi parce qu’il permet aux joueurs plus créatifs placés devant lui de se libérer, comme l’indique AS. Avec un joueur comme lui, Pedri ou De Jong savent qu’ils ont un peu plus de liberté, et qu’ils ont un ratisseur derrière eux en cas de perte de balle. Un rôle que Busquets n’avait plus vraiment ces dernières années, pour des raisons physiques évidentes. Romeu est aussi présenté comme un modèle de professionnalisme et il a fait forte impression sur le plan physique lors de ses premiers entraînements. Et si c’était lui, le bon coup de l’été côté Barça ?