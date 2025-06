L’Allemagne enrage après le FC Barcelone pour Marc-André ter Stegen

Arrivé au FC Barcelone en 2014 où il a remporté la Ligue des Champions 2015 et six fois la Liga, Marc-André ter Stegen (33 ans) a connu une aventure couronnée de succès du côté du club catalan. Sous contrat jusqu’en juin 2028 soit potentiellement jusqu’à ses 36 ans, le natif de Mönchengladbach est pourtant dans une situation compliquée. Longuement blessé cette saison où Wojciech Szczesny a réalisé un solide intérim, il a aussi vu Joan Garcia débarquer cet été en provenance de l’Espanyol de Barcelone. Deux gardiens qui défendront les buts catalans l’an prochain et compliquent l’avenir de Marc-André ter Stegen.

D’ailleurs, le directeur sportif Deco n’a pas manqué d’égratigner ce dernier qui n’a pas l’intention de partir du FC Barcelone : «je n’ai pas à lui parler. Mon devoir est de construire la meilleure équipe possible pour l’entraîneur. Ce n’est pas ma responsabilité. De plus, aucun contrat ne stipule que l’on va jouer à coup sûr. À partir de maintenant, c’est l’entraîneur qui prend ses décisions, et chaque joueur a ensuite ses propres ambitions.» Le torchon brûle, le divorce est acté et la guerre est déclarée entre le FC Barcelone qui veut le faire partir et Marc-André ter Stegen qui est prêt à rester sans jouer.

Une incompréhension envers le Barça

Face à la situation compliquée du gardien titulaire de la sélection allemande, les voix s’élèvent outre-Rhin à ce sujet. Ancien gardien du Borussia Dortmund et champion du monde en 2014 avec l’Allemagne, Roman Weidenfeller a critiqué ouvertement le traitement du FC Barcelone pour Sky Sports : «je ne comprends pas pourquoi le numéro un du FC Barcelone, qui a montré ses performances pendant de nombreuses années, est le capitaine de l’équipe et est maintenant relégué au second plan à cause d’une blessure, est soumis à autant de pression.»

Légende du football allemand et consultant pour Sky Sports, Lotthar Matthaüs a aussi du mal avec cette situation : «la situation de Marc-André ter Stegen au FC Barcelone est inconfortable. Il est revenu en pleine forme après une longue blessure et, notamment lors de la Ligue des Nations contre la France, il a démontré qu’il était toujours un gardien de classe mondiale à 33 ans. Mais Joan Garcia, recruté par le Barça en provenance de l’Espanyol, à neuf ans de moins. Il fait déjà partie de l’équipe nationale espagnole et devrait jouer pour elle à l’avenir.»

Comprenant le choix des Catalans d’un point de vuplanificationon, Lothar Matthaüs a d’ailleurs une idée de club dans lequel signer pour Marc-André ter Stegen : «mais le club a aussi ses intérêts, et si le Barça compte sur un autre gardien, ce serait un pari risqué pour ter Stegen. À un moment donné, le sélectionneur national Julian Nagelsmann ne pourra plus justifier sa titularisation s’il reste sur le banc à Barcelone […] Je ne sais pas quels sont les plans de Manchester City, mais je pense qu’ils ne sont pas très contents d’Ederson. Je pense que ter Stegen pourrait certainement être gardien de but pour les Citizens pendant les trois ou quatre prochaines années.» Le cas Marc-André ter Stegen n’a pas fini d’enflammer la presse allemande.