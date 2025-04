Remue-ménage autour de la nouvelle vie de Jérémy Mathieu

La photo a affolé X (anciennement Twitter) pendant plusieurs jours : l’ancien Barcelonais Jérémy Mathieu en tenue de travail chez Intersport. De quoi créer un afflux inattendu de clients pas tous venus pour des achats au magasin. «Les demandes d’interviews ont été très nombreuses depuis la diffusion du cliché et certains journalistes ont mis un bordel avec leurs caméras ce week-end. Tout cela a créé quelques débordements qu’on ne veut plus voir. Le directeur du magasin souhaite un retour au calme et ne veut pas que l’on s’exprime», développe notamment un salarié du magasin au Parisien.

Après avoir mis fin à sa carrière de footballeur professionnel en 2020, et être passé par le niveau Régional 1, le défenseur central vit aujourd’hui une vie très simple dans la boutique d’articles de sport où il travaille. «Sportivement, il n’y a pas grand-chose à dire, au regard de son parcours et de son professionnalisme. Humainement, c’est quelqu’un de très humble et très discret. Il s’est mis à disposition du football amateur. C’est un milieu qu’il ne connaissait pas mais il s’est de suite glissé dans ce monde particulier, avec beaucoup de retenue», raconte son ancien président à Lynes Sports, Stéphane Banos. Un homme simple et effacé, qui veut désormais poursuivre sa vie dans l’anonymat.