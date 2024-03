France - Etats-Unis : les compositions officielles

La préparation pour les Jeux Olympiques se poursuit pour les Bleuets. Après le succès face à la Côte d’Ivoire (3-2), vendredi à Châteauroux, les hommes de Thierry Henry se mesurent aux Etats-Unis en match amical à Sochaux (coup d’envoi 21h05, un match à suivre sur FM). Une véritable répétition générale pour les Français puisque les Américains seront leur premier adversaire lors des JO, le 24 juillet prochain à Marseille.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Thierry Henry est privé de trois joueurs ayant participé au match face aux Ivoiriens. Barcola est blessé alors que Millot et Yoro sont malades. Le sélectionneur repasse en 4-3-1-2 et change presque tout avec huit changements. Devant, Cherki est titulaire derrière Odobert et Kalimuendo. Restes revient dans le but alors que Sildillia est aligné à droite de la défense tout comme Locko à gauche. Diakité forme la charnière avec Estève. Au milieu, Koné est en sentinelle avec Akliouche et Diouf à ses côtés. Côté américain, on opte pour un 4-3-3 avec Schulte dans la cage. Morris, Busio et Tessamann vont former un solide milieu alors que devant Aaronson et Reynolds épauleront McGuire.

Les compositions officielles :

France : Restes – Sildillia, Diakité, Estève, Locko – Akliouche, Koné, Diouf – Cherki – Odobert, Kalimuendo.

La suite après cette publicité

Etats-Unis : Schulte – Tolkin, Tomkinson, Dietz, Paredes – Tessmann, Morris, Busio – Reynolds, McGuire, Aaronson.