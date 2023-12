Barça : les difficiles confessions d’Oriol Romeu

Étincelant l’an passé, sous les couleurs de Girona, Oriol Romeu l’est moins cette saison avec le FC Barcelone. Comme son équipe, le milieu de terrain espagnol connait une période délicate avec un Barça de plus en plus distancé en Liga. Alors, lundi soir, lorsqu’il a été élu meilleur footballeur catalan de l’année à l’Antiga Fàbrica Damm, lors du Gala Estrelles, Oriol Romeu n’a pas échappé aux questions sur la situation actuelle des Blaugranas. Et il s’est montré tout à fait lucide.

«Ce sont des semaines difficiles, mais ce sont des situations et des moments que, en tant que footballeurs, nous avons déjà vécus. Ce sont des expériences qui vous aideront à grandir et vous enrichir. Nous pensons à gagner pour les fans, qui le méritent, j’espère que nous allons faire de meilleures performances», a-t-il déclaré. De quoi remotiver les troupes en cette fin d’année 2023.