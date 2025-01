Al-Hilal : Jorge Jesus fait une annonce fracassante sur Neymar !

L’aventure de Neymar à Al-Hilal a été fructueuse pour son compte en banque (plus de 150 M€/saison), moins pour sa carrière et ses dirigeants. Rapidement blessé après son arrivée en Arabie saoudite, l’ancien Parisien avait fait son retour après plus d’un an d’absence. Malheureusement, il s’est blessé musculairement et n’a toujours pas rejoué.

D’ailleurs, Neymar à Al-Hilal, c’est seulement 7 matches pour 1 but et 3 passes décisives depuis 2023. Et ses dirigeants semblent lassés de cet investissement perdant. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que des rumeurs de départ en MLS (Chicago Forte, Inter Miami) se multiplient et qu’une prolongation n’a pas évoqué. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Neymar n’a plus d’avenir à Al-Hilal.

Neymar n’a plus le niveau

Un fait qui s’est confirmé après les propos tenus par Jorge Jesus ce jeudi soir, après la raclée infligée à Al-Fateh (9-0). « Neymar ne sera pas inscrit dans l’équipe pour le championnat. Il peut participer à la Ligue des Champions asiatique. La Ligue saoudienne fait partie des meilleures ligues du monde. Tous les joueurs d’Al Hilal peuvent jouer pour n’importe quel club d’Europe. Neymar ne peut plus évoluer au niveau auquel nous sommes habitués. Les choses sont devenues difficiles pour lui, malheureusement », a-t-il déclaré, avant d’évoquer l’avenir du Brésilien et le cas de Mohamed Salah.

« Il est encore sous contrat avec Al Hilal et c’est peut-être à lui de décider de son avenir. Cela dépend de l’administration. Je ne sais rien de l’avenir de Neymar. On a une place disponible dans la liste, réservée à un joueur né en 2003 ou après. On recherche actuellement un ailier pour occuper ce poste. Salah ou d’autres grands noms ne viendront pas cet hiver, mais peut-être cet été. » Affaire à suivre.