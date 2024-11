PSG : la réponse sarcastique de Luis Enrique sur ses gardiens

Ce mardi, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse à la veille d’affronter l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Et une question brûlait les lèvres de tous les journalistes. En effet, tous voulaient savoir si l’Espagnol avait tranché entre Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov pour le poste de gardien. Dans son style particulier, Lucho leur a répondu.

«Vous le découvrirez demain. Demain matin, après un bon cappuccino, je vais décider quel gardien sera le plus à même de jouer. Si demain, quelqu’un se réveille avec la grippe, on pleure ou on rit ? On décidera qui seront les 11 chanceux qui joueront mais tout le monde est numéro 1.» Les journalistes ne sont pas plus avancés et découvriront demain autour d’une tasse de café ou autre le choix de Luis Enrique.

