LOSC : Davide Ancelotti accepte les critiques

En s’imposant face au RC Lens (1-0) grâce à un but d’Olivier Giroud à la 86e minute, Lille a décroché une victoire précieuse dans le derby du Nord. Un succès qui ne fait toutefois pas oublier les interrogations autour du contenu proposé par les Dogues depuis le début de saison. Interrogé sur les critiques récurrentes concernant la qualité de jeu de son équipe, Davide Ancelotti ne cherche pas à les esquiver. « On est au début d’un travail et c’est compliqué de trouver le bon équilibre et d’avoir de la continuité. C’est normal qu’il y ait des critiques, je les vis de manière équilibrée », a-t-il reconnu en conférence de presse. L’entraîneur estime néanmoins que son équipe progresse : « On est sur le bon chemin depuis deux ou trois matches et l’équipe me donne beaucoup de confiance. »

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Le technicien italien a également évoqué les ajustements tactiques, alors que le trio Mukau-Bentaleb-André a livré une prestation convaincante au milieu de terrain. Sans considérer que la formule est définitivement trouvée, il a apprécié l’équilibre affiché par ses joueurs : « Il y a toujours un équilibre à trouver. Mais l’interprétation des positions par chacun a été très bonne. Nabil Bentaleb et Benjamin André sont montés en condition physique, et cette capacité à garder le rythme sur l’ensemble du match est bien sûr très importante pour nous. » Un axe de progression important pour un LOSC encore en construction, malgré cette victoire de référence face à son rival lensois.