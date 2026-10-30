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Match Lille - Lens en direct commenté
9e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 30 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Lens (Ligue 1 McDonald's, 9e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 9e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lille et Lens. Ce match aura lieu le vendredi 30 octobre 2026 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Lens.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Lens en France ?
Le match est à suivre en direct le 30 octobre 2026 à 21:05 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Lille Lens en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Lens ?
LOSC Lille : le coach D. Ancelotti a choisi une formation en 4-3-3 : B. Özer, R. Perraud, Alexsandro Ribeiro, M. Goffi, N. Ngoy, B. André, N. Bentaleb, N. Mukau, S. Diaoune, H. Haraldsson, E. Mbappé.
Lens : de son côté, l'équipe dirigée par Y. Cahuzac évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : R. Risser, J. Todibo, S. Baidoo, R. Aguilar, M. Udol, M. Cuisance, A. Haidara, Saud Abdulhamid, F. Sotoca, F. Thauvin, T. Hazard.
- Qui arbitre le match Lille Lens ?
Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lille Lens ?
Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.
- Quelle est la date et l'heure du match Lille Lens ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 octobre 2026, coup d'envoi 21:05.