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0 - 0
66'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 9e journée
Lille
0 - 0
MT : 0-0
66'
Lens
Diffusé sur DAZN, Ligue 1+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
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Côtes en live 1 2.70 N 1.74 2 3.90 winamax 1er pari remboursé
Classement live 2 Lille 16 6 Lens 14
Possession 62% Lille Lens
Tirs 8 5 1 3 2 3
Grosses occasions créées 50% Lens 1 Lille 1
Compositions Lille 4-3-3 Lens 3-4-2-1
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Prono

Qui va gagner ?
LOSC
NUL
RCL
1 2.55 N 3.15 2 2.5
243 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lille Nabil Bentaleb 1 #2 Logo Lens Florian Thauvin 1
Tirs (%)
#1 Logo Lille Ethan Mbappé 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Lens Thorgan Hazard 2 #2 Logo Lille Benjamin André 2
Fautes subies
#1 Logo Lille Romain Perraud 3 #2 Logo Lille Ngal'ayel Mukau 2 #3 Logo Lens Matthieu Udol 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Matthieu Udol 8/8 100% #2 Logo Lens Amadou Haidara 5/6 83% #3 Logo Lille Benjamin André 7/12 58%
Interceptions
#1 Logo Lille Nabil Bentaleb 3 #2 Logo Lille Ngal'ayel Mukau 2 #3 Logo Lens Matthieu Udol 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Amadou Haidara 2/2 100% #2 Logo Lille Benjamin André 5/6 83%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lille Ethan Mbappé 0/8 0% #2 Logo Lens Michaël Cuisance 0/6 0% #3 Logo Lille Hákon Haraldsson 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Ruben Aguilar 0/4 0% #2 Logo Lille Hákon Haraldsson 0/2 0% #3 Logo Lens Michaël Cuisance 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lille Nathan Ngoy 55/57 96% #2 Logo Lille Maxima Goffi 45/49 92% #3 Logo Lille Ngal'ayel Mukau 37/42 88%

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
30% 38% 31%
Série en cours
N
D
N
D
V
V
D
V
D
V
Rencontres précédentes
49% 17 Victoires 29% 10 Nuls 23% 8 Victoires

Blessures & suspensions

Ayase Ueda Ayase Ueda Blessure au talon Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Tiago Santos Tiago Santos Lésion du ligament croisé antérieur du genou Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe Tanguy Nianzou Tanguy Nianzou Carton rouge
Odsonne Édouard Odsonne Édouard Blessure à l'aine Jonathan Gradit Jonathan Gradit Fracture de la jambe Ismaëlo Ganiou Ismaëlo Ganiou Blessure au genou Abdallah Sima Abdallah Sima Blessure à la cuisse Maik Nawrocki Maik Nawrocki Lésion du ligament croisé antérieur du genou Samson Baidoo Samson Baidoo Blessure à la cuisse

Top commentaires

Guilhermino Morais 21:01 Oh… ça pourrait être intéressant ce derby. 2 Répondre
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Match Lille - Lens en direct commenté

9e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 30 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Lens (Ligue 1 McDonald's, 9e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 9e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lille et Lens. Ce match aura lieu le vendredi 30 octobre 2026 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Lens.

On en parle

Arbitres

Jérôme Brisard arbitre principal
0
3.2
Moyenne de cartons par match sur 6 matchs arbitrés
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Alexis Auger arbitre assistant
Ruddy Buquet quatrième arbitre
Pierre Gaillouste arbitre VAR
Mathieu Vernice arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Villeneuve d'Ascq
Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
  • Année de construction : 2012
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 50083
  • Affluence moyenne : 34154
  • Affluence maximum : 49712
  • % de remplissage : 69

Match en direct

Date 30 octobre 2026 21:05
Compétition Ligue 1
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 9
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code LOSC-RCL
Zone France
Équipe à domicile LOSC Lille
Équipe à l'extérieur Lens
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Lens en France ?

Le match est à suivre en direct le 30 octobre 2026 à 21:05 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Lille Lens en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Lens ?

LOSC Lille : le coach D. Ancelotti a choisi une formation en 4-3-3 : B. Özer, R. Perraud, Alexsandro Ribeiro, M. Goffi, N. Ngoy, B. André, N. Bentaleb, N. Mukau, S. Diaoune, H. Haraldsson, E. Mbappé.

Lens : de son côté, l'équipe dirigée par Y. Cahuzac évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : R. Risser, J. Todibo, S. Baidoo, R. Aguilar, M. Udol, M. Cuisance, A. Haidara, Saud Abdulhamid, F. Sotoca, F. Thauvin, T. Hazard.

Qui arbitre le match Lille Lens ?

Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lille Lens ?

Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.

Quelle est la date et l'heure du match Lille Lens ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 octobre 2026, coup d'envoi 21:05.

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Guilhermino Morais 21:01 Oh… ça pourrait être intéressant ce derby. 2 Répondre
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