PSG - Metz : les compositions officielles

Kylian Mbappé n’imagine sûrement rien d’autre qu’une victoire pour fêter ses 25 ans. Le PSG le FC Metz ce soir à 21h, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Les Parisiens, déjà assurés de passer les fêtes dans la peau du leader, veulent renouer avec la victoire après deux nuls consécutifs, à Dortmund en C1 (1-1) et à Lille ce weekend (1-1). Les Messins de leur côté ont 3 points d’avance sur Lyon, barragiste, et ont subi 4 revers sur leurs 5 derniers matches. Une série noire qui pourrait se poursuivre à Paris ce soir.

Pour cette affiche, Luis Enrique associe Barcola et Kolo Muani à Mbappé devant. Vitinha, Ugarte et Kang-In Lee forment le milieu de terrain. Zaïre-Emery devrait encore avoir un rôle hybride côté droit, tandis que Marquinhos, Skriniar et Danilo forment la charnière. Du côté de Metz, Van Den Kerkhof et Sabaly devraient animer les couloirs autour de N’Doram, avec Asoro en pointe. Jean Jacques et Maïga seront devant la défense.

Suivez ce match en direct commenté

Les compositions

PSG : Donnarumma - Marquinhos (cap.), Skriniar, Danilo - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha, Kang-In Lee - Kolo Muani, Mbappé, Barcola

Metz : Oukidja - Nduquidi, Traoré, Hérelle, Udol (cap.) - Jean Jacques, Maïga - Van Den Kerkhof, N’Doram, Sabaly - Asoro