Real Madrid : Rodrygo est en grand danger !

Le Real Madrid va devoir faire quelque chose cet été. Adepte des mercatos calmes avec peu de mouvements, l’actuel deuxième de Liga serait inspiré de sérieusement se renforcer dans quelques mois lors du marché des transferts estival. Après une saison cauchemardesque avec des échecs et des polémiques qui ont miné l’élan positif qui entourait le club depuis l’an dernier, les Merengues vont devoir rectifier le tir lors de la prochaine cuvée. Une saison 2025-2026 qui pourrait se faire sans Rodrygo. Chouchou du Santiago-Bernabeu depuis plusieurs saisons, l’attaquant brésilien était en constante progression depuis son arrivée en 2019.

Finalement, cette saison aura été dramatique pour l’ancien de Santos. Déjà fragilisé sur son statut avec l’arrivée ronflante de Kylian Mbappé l’été dernier, le Brésilien de 24 ans est finalement resté à Madrid en mettant fin à toutes les spéculations sur son futur : «cette semaine, certains médias ont parlé d’offres, de clubs, d’intérêt, mais je n’en sais rien et cela ne m’intéresse pas. Même s’il y a des propositions, je n’en ai aucune idée. Je reste. Je suis heureux ici. Comment pourrais-je quitter le Real Madrid ?!» Pour autant, un départ pourrait être inéluctable dans les prochains mois tant les dirigeants madrilènes commencent à s’impatienter des mauvais résultats actuels du club.

La mauvaise forme actuelle de Rodrygo inquiète au Real Madrid

Ces derniers jours, la presse espagnole indiquait que la structure tactique du Real Madrid n’était pas satisfaisante aux yeux des dirigeants. Ainsi, un retour à un dispositif à trois attaquants serait à l’étude et Rodrygo ferait alors les frais de ce changement tactique. De plus, la forme du Brésilien inquiète fortement dans la capitale. En effet, à en croire, les informations d’AS ce lundi, le Brésilien traînerait son spleen actuellement avec les Merengues. Auteur d’un but sur ses 21 derniers matches, le natif d’Osasco traverse la plus grande disette de sa carrière et peine à retrouver le chemin des filets.

Sorti à la mi-temps face au Barça en finale de Coupe du Roi, le numéro 11 madrilène avait la mine déconfite et les médias espagnols affirment que cela pourrait être lié aux incertitudes liées à son avenir qui commencerait à le brider. Alors que Vinicius Junior devrait prolonger jusqu’en 2030 comme l’affirment les médias ibériques, AS explique que Rodrygo sait qu’il sera le premier fusible à sauter si la crise perdure à Madrid. Vous l’aurez compris, la situation de Rodrygo au Real Madrid devient de plus en plus anxiogène…