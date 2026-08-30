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L’Ajax Amsterdam officialise l’arrivée de Sofyan Amrabat

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Sofyan Amrabat @Maxppp

L’Ajax Amsterdam tient sa nouvelle recrue au milieu de terrain. Comme attendu, le club néerlandais a officialisé ce dimanche l’arrivée de Sofyan Amrabat, qui s’est engagé jusqu’au 30 juin 2028. Le milieu défensif marocain revient ainsi dans un championnat qu’il connaît bien, avec l’ambition de rapidement s’imposer dans l’entrejeu ajacide.

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Jordi Cruijff, directeur sportif du club, s’est réjoui de cette arrivée et a expliqué ce qui avait séduit l’Ajax. « « Nous sommes ravis d’avoir obtenu la signature de Sofyan. Il est physiquement solide, techniquement doué et apporte une grande expérience internationale. Il connaît également la ligue néerlandaise, ce qui signifie que nous nous attendons à ce qu’il s’intègre rapidement. Avec Sofyan, nous avons signé exactement le type de joueur que nous recherchions.»

Pub. le - MAJ le
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