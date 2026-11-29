C’est une affiche de gala aux allures de tournant dans la course au podium qui attend le Groupama Stadium ! Ce dimanche 29 novembre à 20h45, l’Olympique Lyonnais (4e, 20 points) reçoit l’AS Monaco (8e, 17 points) en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Intraitables devant leur public cette saison (4 victoires, 1 nul, 12 buts marqués pour seulement 3 encaissés), les Gones veulent frapper un grand coup sous l’impulsion de leur nouvel entraîneur espagnol Carlos Vicens, successeur de Paulo Fonseca. Vainqueurs d’un choc référence à Lille le week-end dernier (0-1) pour la première du technicien ibérique, les Lyonnais sortent d’un nul frustrant en Ligue Europa contre Lilleström (0-0) marqué par un penalty évident oublié en fin de rencontre, mais enregistrent le retour précieux de Loïs Openda pour épauler Nuamah et Tolisso malgré les absences de Morton et Šulc.

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En face, l’AS Monaco de Filipe Luís traverse une véritable crise de résultats sur la scène nationale. Bien que leaders de leur phase de ligue en Ligue Conférence après un succès en Écosse face à Hearts jeudi (2-3), les Monégasques n’ont plus gagné en championnat depuis le 18 septembre, enchaînant six rencontres sans victoire (4 nuls, 2 défaites), dont un partage des points poussif à domicile contre Auxerre (1-1). Privé de Golovin, Ansu Fati, Idumbo et de Coulibaly (suspendu), le club de la Principauté se déplace dans le Rhône avec plusieurs cadres incertains (Camara, Brunner, Diop), trois jours seulement après un long périple européen.

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L’OL l’emporte face à Monaco, cote à 2,25

Le contraste de dynamique penche nettement en faveur des locaux. L’Olympique Lyonnais a fait du Groupama Stadium une forteresse imprenable cette saison en Ligue 1 avec quatre succès en cinq réceptions et l’une des défenses les plus hermétiques du championnat (9 buts encaissés en 11 journées). Piqués au vif après le penalty oublié contre Lilleström jeudi et rassurés par leur maîtrise tactique lors du succès à Lille (0-1), les hommes de Carlos Vicens ont toutes les cartes en main pour enfoncer une équipe monégasque qui n’a plus gagné depuis plus de deux mois en L1 et qui rentre d’un déplacement éprouvant en Écosse. À 2,25, la victoire lyonnaise est une superbe opportunité.

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But de Corentin Tolisso contre Monaco, cote à 4,00

C’est le patron incontesté du vestiaire rhodanien. Toujours présent dans les grands rendez-vous, Corentin Tolisso réalise un début d’exercice solide avec déjà 4 réalisations au compteur toutes compétitions confondues. Véritable moteur dans l’entrejeu et n’hésitant jamais à se projeter dans la surface adverse ou à frapper de loin, l’international français aura un rôle prépondérant face à un milieu monégasque diminué par les absences et incertitudes. Voir le taulier lyonnais faire trembler les filets offre une très belle cote à 4,00.

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But d’Edan Diop contre l’OL, cote à 6,00

C’est le gros coup à tenter de cette affiche ! Revenu d’un prêt particulièrement concluant au Cercle Bruges l’été dernier, Edan Diop prend une ampleur grandissante dans l’effectif de Filipe Luís. Buteur sauveur en fin de match contre Auxerre le week-end dernier, le jeune milieu offensif affiche une efficacité redoutable avec 4 buts inscrits cette saison, dont 3 lors des 5 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Co-meilleur buteur de l’ASM sur le dernier mois aux côtés de Balogun, il représente la principale menace monégasque. S’il est apte à tenir sa place dimanche soir, sa cote à 6,00 vaut largement le détour.

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