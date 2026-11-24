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Match Real Madrid - PSV en direct commenté
5e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 24 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et PSV (Ligue des Champions UEFA, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue des Champions UEFA entre Real Madrid et PSV. Ce match aura lieu le mardi 24 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et PSV.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et PSV en France ?
Le match est à suivre en direct le 24 novembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ LIVE 4.
- Quelles sont les compositions probables du match entre Real Madrid et PSV ?
Real Madrid : le coach João Tralhão a choisi une formation en 4-2-3-1 : T. Courtois, Marc Cucurella, A. Rüdiger, Éder Militão, F. Valverde, Bernardo Silva, A. Tchouameni, Vinícius Júnior, A. Güler, Y. Diomandé, K. Mbappé.
PSV Eindhoven : de son côté, l'équipe dirigée par P. Bosz évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Kovář, F. Kostić, L. Geertruida, A. Obispo, S. Dest, P. Wanner, K. Sano, R. van Bommel, S. Mijnans, I. Perišić, G. Til.
- Qui arbitre le match Real Madrid PSV ?
Espen Eskås est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Madrid PSV ?
Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid PSV ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 novembre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour PSV ?
Un seul but a été inscrit pour PSV par I. Perišić 32' (sp.).
- Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : F. Valverde 50', J. Bellingham 60', K. Mbappé 64'.