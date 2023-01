Lens - PSG : la joie de Brice Samba après la victoire des siens

La suite après cette publicité

Alors que Lens a réalisé le match et le coup parfait en dominant le Paris Saint-Germain (3-1), Brice Samba s’est arrêté au micro du diffuseur de la rencontre et le portier lensois était aux anges après cette belle victoire. «On savait très bien qu’il fallait faire une grande performance ce soir face à une belle équipe de Paris. On connait tous les qualités de Paris donc je pense qu’on a mis tous les ingrédients ce soir pour pouvoir remporter ce match. On peut être très très fier. On a remporté le match ce soir, on revient a quatre points et c’est très bien» a d’abord commenté le joueur de 28 ans.

Brice Samba est ensuite revenu sur sa rencontre avec sa modestie légendaire malgré ses nombreux arrêts salvateurs. «J’essaye de faire mon boulot comme je peux, j’ai pas eu de réussite sur le premier but. Je pense qu’il y a faute quand même parce qu’il me tape la main. Je pense que le ballon ne peut pas repartir la bas s’il me tape pas la main. C’est un peu chiant pour un gardien, je veux jouer tous les matchs sans encaisser de but. Vous savez j’essaye de bien me placer juste et après ca nous maintient bien dans le match parce que je pense que s’ils reviennent à 3-2 ça aurait été beaucoup plus dur, tant mieux on est tous content ce soir» a conclu tout sourire le portier lensois.

À lire

Ligue 1 : Lens domine le PSG et revient à quatre points du leader parisien