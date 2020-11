La belle trajectoire du Parisien Loïc Nego, devenu l'un des héros de la Hongrie

Un voyage de Paris à Székesfehérvár. Né dans la capitale française, Loïc Nego vit aujourd'hui beaucoup plus à l'est de la France : en Hongrie. Un parcours très spécial qui l'a donc emmené au MOL Fehérvár FC, anciennement nommé Videoton. Après avoir débuté en région parisienne, le latéral droit a en effet passé une étape en rejoignant le centre de formation du FC Nantes. Lancé dans le grand bain par un certain Elie Baup, le Parisien de naissance a découvert le haut niveau. Derrière, le principal concerné voyage beaucoup (AS Roma, Standard de Liège, Ujpest FC, Charlton Athletic) mais joue peu. Jusqu'à cette saison 2014-2015.

Alors prêté au Ujpest FC, en Hongrie, Loïc Nego enchaîne les matches (29 apparitions toutes compétitions confondues, 2 buts, 1 passe décisive) et tape dans l'œil de Videoton, qui le recrute à l'été 2015. Depuis, l'ancien Nantais poursuit sa carrière, joue et se fait plaisir. Jusqu'à arriver en sélection hongroise. Passé par les équipes de jeunes de l'équipe de France, le latéral, qui peut aussi jouer ailier ou milieu, a en effet été naturalisé hongrois en 2019 afin de débarquer en sélection. Un choix payant.

«Je suis très heureux d'être ici et de représenter la Hongrie»

Appelé par le sélectionneur italien Marco Rossi en octobre dernier, Loïc Nego avait fait ses grands débuts face à la Bulgarie, en demi-finale des éliminatoires de l'Euro 2020. Encore présent contre la Serbie et la Russie en Ligue des Nations quelques jours plus tard, le joueur du MOL Fehérvár FC a surtout frappé fort jeudi soir, dans un match très important. Opposée à l'Islande dans un match décisif pour obtenir un billet pour le prochain Championnat d'Europe, la Hongrie perdait 1-0 jusqu'à la 88e minute. Entré en jeu 4 minutes plus tôt, le Parisien de naissance a égalisé de l'intérieur du pied droit. La suite ? Un but de Dominik Szoboszlai (2-1) et une qualification pour l'Euro 2020 !

Alors forcément, après cette entrée décisive, Loïc Nego avait le sourire au micro de M4 Sport : «ça ne pouvait pas être plus fantastique que cela. Je suis très heureux d'être ici et de représenter la Hongrie. J'y suis avec ma famille depuis de nombreuses année, je me sens chez moi. Je ne peux pas vraiment décrire ce que je ressens. (...) J'espère vraiment que les gens sont fiers de cette équipe.» Aux anges, le Parisien poursuit son bonhomme de chemin. Avec sûrement une présence à l'Euro 2020 et un match contre... la France.