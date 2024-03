BL : Stuttgart résiste à Wolfsburg grâce à un doublé de Guirassy

Suite de la 24e journée de Bundesliga. Sous pression avec la victoire de Dortmund sur la pelouse de l’Union Berlin ce samedi, Stuttgart était dans l’obligation de l’emporter à Wolfsburg pour maintenir à distance son principal poursuivant. Au terme d’une première période maitrisée, les Souabes ont été surpris par Maehle (50e) avant de finalement s’en remettre à son serial buteur, Guirassy.

Classement Live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Stuttgart 50 24 24 16 2 6 55 31 13 Wolfsbourg 25 24 -9 6 7 11 30 39

Déjà buteur après 14e minute de jeu, l’international guinéen s’est offert un doublé en marquant sur penalty (53e), et ce, seulement trois minutes après l’égalisation des Loups avant que Vagnoman n’ajoute sa pierre à l’édifice (77e). Malgré une légère frayeur suite à la réduction de l’écart de Nmecha (83e), Stuttgart s’impose à l’extérieur (3-2). En plus des trois points, la formation emmenée par Sebastian Hoeness consolide sa troisième place et revient à quatre points du Bayern Munich, dauphin du Bayer Leverkusen. En revanche, c’est la douche froide pour Wolfsburg et Niko Kovac, qui n’ont plus gagné en championnat depuis le 16 décembre 2023 et qui se classent à la 13e place…