Coupe du Roi : Endrick offre la victoire au Real Madrid face à la Sociedad

Après le match nul spectaculaire entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid ce mardi (4-4), la Coupe du Roi était de retour avec l’autre demi-finale aller. Le Real Madrid se déplaçait ainsi sur la pelouse de la Sociedad avec la ferme intention de prendre une option sur la qualification. La formation de Carlo Ancelotti devait composer sans Kylian Mbappé, forfait après un passage chez le dentiste, mais avec Vinicius Jr, capitaine du soir. Le Brésilien était accompagné d’un autre Brésilien, Endrick, à la pointe de l’attaque alors que Jude Bellingham était aussi titulaire. Le jeune Arda Guler grattait aussi du temps de jeu sur cette rencontre.

Dans ce match, c’est la Sociedad qui commençait fort avec Takefusa Kubo qui obligeait Lunin à se déployer après à peine 3 minutes de jeu. Dans la foulée, l’international marocain Nayef Aguerd ne passait pas loin d’ouvrir le score mais Camavinga intervenait de justesse. Deux occasions qui faisaient trembler le Real Madrid qui faisait le dos rond pendant un moment. Mais au fil du match, les coéquipiers de Vinicius Jr reprenaient du poil de la bête et le jeune Endrick montrait tout son talent. Sur un long ballon de Jude Bellingham, le jeune attaquant de 18 ans contrôlait de la cuisse dans la course et envoyait un extérieur du pied précis pour ajuster le gardien (1-0, 19e).

Endrick encore buteur

Dans la foulée, la Sociedad répondait avec deux occasions coup sur coup. Mendez et Oyarzabal sollicitaient un Lunin vigilant. Et le match s’enflammait un peu avec Vinicius qui ne passait pas loin du break (29e). Andriy Lunin, titulaire à la place de Courtois, conservait l’avantage des siens avec plusieurs belles interventions jusqu’à la pause. Avant ça, le match avait été arrêté quelques secondes après une plainte de Vinicius Jr auprès de l’arbitre concernant des chants insultants de la part des supporters adverses. Des chants qui ciblaient Vinicius Jr et… Raul Asencio concernant son affaire judiciaire en cours. Le défenseur espagnol était d’ailleurs sorti dès la mi-temps, preuve d’un certain malaise.

Au retour des vestiaires, le Real Madrid parvenait à conserver son avance malgré plusieurs occasions du côté de la Sociedad. Les Basques manquaient clairement de précision dans le dernier geste et pourront avoir des regrets dans ce match. Le Real Madrid, qui a aussi manqué l’occasion de faire le break notamment par l’intermédiaire d’Endrick qui a touché la barre, a su conserver sa petite avance jusqu’au bout. De quoi bien aborder le match retour qui aura lui au Bernabeu dans quelques jours, avec, au bout, une place en finale de la Coupe du Roi.