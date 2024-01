Orléans - PSG : les compositions officielles

Les 16e de finale de la Coupe de France se poursuivent ce samedi avec un duel alléchant entre Orléans et le Paris Saint-Germain.. A domicile, les Orléanais s’organisent dans un 3-4-3 avec Owen-Césaire Matimbou qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Steve Solvet, Nicolas Saint-Ruf et Morgan Jean-Pierre en défense avec Jimmy Halby Touré et Brandon Agounon dans des rôles de pistons. Loïc Goujon et Lucas Bretelle se retrouvent dans l’entrejeu. Les ailes sont occupées par Adrian Dabasse et Ryan Ponti avec Kévin Fortuné en pointe.

De leur côté, les Franciliens optent pour un 3-4-3 avec Keylor Navas dans les cages derrière Marquinhos, Danilo Pereira et Lucas Beraldo. Le double pivot est assuré par Vitinha et Fabian Ruiz avec Randal Kolo Muani et Carlos Soler dans les couloirs. Devant, Marco Asensio, Gonçalo Ramos et Kylian Mbappé sont associés.

Les compositions

Orléans : Matimbou - Solvet, Saint-Ruf, Jean-Pierre - Halby-Touré, Goujon, Brételle, Agounon - Dabasse, Fortuné, Ponti

Paris Saint-Germain : Navas - Marquinhos, Danilo, Beraldo - Soler, Vitinha, Ruiz, Kolo Muani - Asensio, Ramos, Mbappé