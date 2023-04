Le onze des pépites de la Youth League 2022/2023

La suite après cette publicité

La neuvième édition de la Ligue des Champions des moins de 19 ans, à savoir la Youth League, a livré son verdict ce lundi 24 avril. Étonnants tout au long de la compétition, l’AZ Alkmaar et l’Hajduk Split se sont retrouvés en finale où les Néerlandais ont imposé leur suprématie avec une victoire 5-0. Un sacré succès pour les Néerlandais qui placent plusieurs joueurs au sein de notre équipe type de la compétition. Dans les cages, nous avons opté pour Alejandro Iturbe (19 ans, Atlético de Madrid). Encaissant seulement trois buts sur la phase de poules et s’octroyant trois clean-sheets, le portier des Colchoneros a été précieux dans le parcours de son équipe jusqu’en quart de finale. Néanmoins, il n’a pas pu empêcher l’élimination contre l’AC Milan (2-0). Pour protéger le dernier rempart, nous avons opté pour deux solides éléments avec Luka Vušković (16 ans, Hajduk Split) et Andrei Coubiș (19 ans, AC Milan). Le premier, qui évolue en équipe A avec l’Hajduk Split, est d’ailleurs le plus jeune joueur de son onze et un modèle de précocité.

Disposant d’un profil complet, il est promis à un brillant avenir et a eu une belle importance dans le parcours de son équipe jusqu’en finale malgré une suspension qui lui aura fait manquer les huitièmes et quarts de finale. Pour Andrei Coubiș, la compétition a également été une réussite. Demi-finaliste avec l’AC Milan, l’Italo-Roumain a été le patron d’une défense solide en portant le brassard de capitaine. Il aura été précieux dans le parcours des Rossoneri. Pour occuper le flanc droit, le jeune Belge Nolan Martens (18 ans, Genk) est valorisé pour ses qualités offensives. Auteur de quatre offrandes et véritable dynamiteur de la formation belge, il dispose en outre d’une très belle qualité de centre. Pour l’autre couloir, nous avons décidé de mettre en avant Luke Chambers (18 ans, Liverpool) pour son importance lors de la phase de poules (2 buts et 1 offrande en 6 matches). Il n’a pas pu participer à la suite de la compétition puisque depuis cet hiver, il est prêté au sein du club écossais de Kilmarnock où il a trouvé du temps de jeu rapidement (9 matches, 1 offrande).

Une attaque à la sauce hollandaise

Dans l’entrejeu, on retrouve un duo à l’accent hispanique et plutôt porté vers l’avant. Distributeur officiel de caviars, Aleix Garrido (18 ans, FC Barcelone) a malheureusement pour son équipe manqué le 1/8e de finale contre l’AZ Alkmaar (défaite 3-0). Portant parfois le brassard de capitaine, il a guidé sa formation lors de la phase de poules avec 1 but et 6 offrandes, où il aura été l’un des meilleurs joueurs de la première partie de compétition. Un début de tournoi également parfaitement exécuté par César Palacios (18 ans, Real Madrid). Auteur de 5 buts et 2 offrandes, le milieu offensif a magnifiquement emmené sa formation jusqu’en quart de finale (défaite 4-0 contre l’AZ Alkmaar) où sa polyvalence lui a permis aussi de jouer milieu relayeur, ailier gauche et avant-centre. Le couteau suisse des jeunes merengues. Pour ce qui est du secteur offensif, il était impossible d’oublier Carlos Borges (19 ans, Manchester City) dans le couloir gauche tant le Portugais a écrasé la plupart de ses adversaires. Remuant et décisif avec 4 buts et 6 offrandes en 6 rencontres, il a confirmé sur la scène européenne ce qu’il montre en Premier League 2 avec les U21 de Manchester City sur la scène nationale (24 buts et 10 offrandes en 25 matches).

Le reste de l’attaque est totalement composée de joueurs de l’AZ Alkmaar, tant cette formation aura marqué de son empreinte cette édition de Youth League en écrasant notamment l’Eintracht Francfort (5-0), le FC Barcelone (3-0), le Real Madrid (4-0) ou encore l’Hajduk Split (5-0). Seul le Sporting CP (2-2/4-3) aura posé de réels problèmes aux Néerlandais. Un parcours qui trouve sa source au sein d’une attaque redoutable avec notamment le jeune et virevoltant Jayden Addai (17 ans, AZ Alkmaar) dans le couloir droit. Auteur de 4 buts et 3 offrandes sur la compétition, il a su amener le danger de manière régulière et a apporté sa touche à une attaque de feu. Alternant entre l’axe de l’attaque et le côté gauche, Ernest Poku (19 ans, AZ Alkmaar) a lui été régulièrement efficace avec 8 buts et 2 offrandes. Il a d’ailleurs été le meilleur joueur de son équipe en finale contre l’Hajduk Split. Enfin, Mexx Merdink (19 ans, AZ Alkmaar), n’est pas en reste. Meilleur buteur de la compétition avec 9 buts (2 offrandes aussi), il a fait preuve d’une grande froideur face aux buts adverses.

Mentions honorables

Au poste de gardien de but, nous pouvons citer Harvey Davies (19 ans, Liverpool) qui a su se mettre en évidence avec les Reds. Pour ce qui est de la défense, il a fallu faire des choix et Jorrel Hato (17 ans, Ajax Amsterdam), qui a impressionné par sa qualité à relancer les ballons, aurait pu avoir sa place dans le onze, de même que Mateo Juric-Petrasilo (18 ans, Hajduk Split), autre homme fort de la formation croate qui a été d’une grande régularité. Demi-finaliste de l’épreuve, Gilberto Batista (19 ans, Sporting CP) n’est pas étranger au parcours des Portugais et a été dominant dans les duels tout en accompagnant bien les actions. Enfin, Wouter Goes (18 ans, AZ Alkmaar), mérite aussi d’être mentionné.

Pour ce qui est des postes de latéraux, Julio Diaz (18 ans, Atlético de Madrid) et Vimoj Muntu Wa Mungu (18 ans, Paris Saint-Germain) ont également livré une solide campagne. Au milieu de terrain, les choix étaient difficiles à prendre et Nico Paz (18 ans, Real Madrid) ainsi que Lewis Schouten (19 ans, AZ Alkmaar) auraient pu être récompensés pour leur régularité et leur importance dans leurs collectifs respectifs. On note aussi les belles compétitions de Rokas Pukštas (18 ans, Hajduk Split), Manuel Ángel Morán (19 ans, Real Madrid), Ismaël Gharbi (19 ans, Paris Saint-Germain) et Shea Charles (19 ans, Manchester City). Trois buteurs d’exception méritent d’être mentionnés, à savoir Karim Konaté (19 ans, RB Salzbourg), Ilyes Housni (17 ans, Paris Saint-Germain), Adrian Nino (18 ans, Atlético de Madrid). Le premier a inscrit 6 buts tandis que les deux autres en comptent 8.