Qualifs Euro 2024 : trois joueurs tchèques exclus après une soirée en boîte de nuit

Deuxième du groupe E derrière l’Albanie, la République tchèque est bien partie pour se qualifier pour l’Euro 2024 en Allemagne malgré un nul concédé, vendredi soir à Varsovie, contre la Pologne (1-1). Pour définitivement assurer sa qualification, la sélection tchèque aura besoin d’un petit point face à la Moldavie, lundi (20h45), dans la ville d’Olomouc. Une rencontre capitale qui se fera, cependant, sans Jakub Brabec, Vladimír Coufal et Jan Kuchta, exclus du rassemblement.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Rép. Tchèque 12 7 3 3 3 1 9 6 4 Moldavie 10 7 0 2 4 1 7 7

«Trois joueurs de l’équipe nationale ont violé les règles internes de l’équipe nationale samedi soir. Jakub Brabec, Vladimír Coufal et Jan Kuchta ont quitté le rassemblement avec effet immédiat suite à la décision de la direction de l’équipe nationale», précise, à ce titre, le communiqué de la sélection. La raison ? Les trois hommes ont été aperçus dans une célèbre discothèque d’Olomouc, le Belmondo Club. Selon les médias tchèques Sport et iSport, ils étaient accompagnés par un joueur du club local, Filip Novak, et un dirigeant de la fédération tchèque de football. D’après des témoins, ils auraient consommé de l’alcool et s’y trouvaient encore au petit matin ce dimanche…