Montpellier : Téji Savanier s’excuse après ses propos polémiques

Montpellier traverse une période très délicate. Dernier de Ligue 1, le MHSC n’y arrive pas dans l’élite et sort d’une défaite humiliante face au Puy en 32es de finale de Coupe de France (4-0). Outre cette leçon reçue en Haute-Loire, un autre événement a défrayé la chronique ce week-end. En effet, piqué au vif par des supporters altiligériens présents au stade samedi, Téji Savanier, le capitaine héraultais, s’est fendu d’une sortie qui a fait grincer des dents à Montpellier : «derniers de Ligue 1 ça ne fait pas mal ? Quand tu gagnes 210 000 euros par mois ça va !» Ce lundi, le MHSC et le joueur de 33 ans sont sortis du silence sur leurs réseaux sociaux :

«Suite aux propos tenus par Téji Savanier ce samedi soir, le Montpellier Hérault Sport Club tient à préciser qu’il ne cautionne pas ces paroles, qui ne reflètent ni les valeurs du club ni celles de son capitaine. Téji Savanier souhaite également s’exprimer : « Je tiens à m’excuser pour les propos que j’ai tenus, qui ont dépassé ma pensée. Je regrette sincèrement cette réaction à chaud. Je traverse, comme l’équipe, une période compliquée, mais cela ne justifie pas mes paroles. Je suis pleinement engagé pour défendre ce maillot et je continuerai à me battre avec mes coéquipiers pour redresser la situation. Nous ne lâcherons rien. » Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de Noël et de fin d’année.»