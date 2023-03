Sergio Agüero victime d’une alerte cardiaque en plein direct

Obligé de stopper sa carrière de joueur à cause d’un problème cardiaque, alors qu’il venait de rejoindre le FC Barcelone, Sergio Agüero a été victime d’une petite alerte cardiaque alors qu’il était en plein live avec le célèbre steamer espagnol Ibai Llanos.

« Qu’est-ce qu’il t’arrive ? Tu vas bien ? », lui demande le steamer, alors que l’Argentin s’était arrêée net de parler et se touchait la poitrine. Et au Kun de répondre : « je crois que je viens d’avoir une mini arythmie. » Une réponse qui a laissé Ibai Llanos pantois. « Là ? Maintenant ? Tu veux qu’on aille chez le médecin ? » Une proposition déclinée par l’ancien joueur de Manchester City. « Non, j’ai une puce et il enverrait un signal. » Plus de peur que de mal donc.

