Eliminatoires Euro U21 : l'équipe de France Espoirs humilie l'Arménie

Avec 3 victoires et 1 nul, l'équipe de France Espoirs a plutôt bien démarré ces qualifications pour le prochain Euro en 2023 mais encore fallait-il confirmer lors de la réception de l'Arménie au stade des Alpes de Grenoble. Dans ce duel des extrêmes de ce groupe H, le premier contre le dernier, cela s'annonçait déséquilibrer, surtout que Sylvain Ripoll disposait de presque tous ses hommes forts, Gouiri excepté. En l'absence de sa principale arme offensive, le sélectionneur donnait sa chance à Kalimuendo, Diop, Adli et surtout Rayan Cherki.

Bien lui en a pris car le Lyonnais a rayonné durant cette première période. Dès les premières minutes, il a mis à mal la défense adverse, testant toutes les surfaces de pied, enchaînant roulette et petit pont au profit du collectif. C'est lui qui venait tester une première fois le gardien arménien (10e), lequel ne pouvait pas grand-chose sur cette frappe enroulée en lucarne de Caqueret (1-0, 11e). Nersesyan tentait de limiter la casse face à Adli (14e) mais le portier semblait livré à lui-même trop souvent pour stopper l'hémorragie.

Cherki régale

La défense arménienne craquait à nouveau, malgré un nouvel arrêt du gardien sur cette frappe de Kalimuendo. Seulement Diop suivait et propulsait ce ballon abandonné pour donner un break d'avance à la France (2-0, 27e). Cherki concluait cette première mi-temps d'un coup-franc parfait dans la lucarne, récompensant sa prestation d'un but (3-0, 44e). Le second acte débutait comme avait fini le précédent, d'un coup-franc du droit dans l'angle du but, mais signé Sofiane Diop cette fois-ci (4-0, 50e).

Dans ce festival, il manquait encore le but de l'attaquant de pointe mais cette anomalie ne durait pas puisque Kalimuendo participait lui aussi à la fête, deux fois même. Sur son premier but, l'attaquant lensois prêté par le PSG profitait d'une très belle inspiration, une remise en talonnade de Diop, pour ajuster le gardien d'un plat du pied dans le petit filet opposé (5-0, 58e). Sur le second, il montrait ses talents d'opportuniste en étant à la réception d'une frappe contrée de Le Fée (6-0, 70e).

Diop dans tous les bons coups

Complètement à l'abri, l'équipe de France Espoirs procédait à de nombreux changements (Le Fée, Thuram, Cho 62e, puis Badé et N'Goumou 74e). Ce n'était pas forcément une bonne nouvelle pour ces pauvres Arméniens car les nouveaux entrants semblaient décidés à se montrer à leur tour. Si Cho échouait à la 67e, puis à la 85e minute, Le Fée feintait son vis-à-vis avant de décocher une frappe sèche (7-0, 82e). Les Bleuets se sont offerts un festival ce soir et prennent trois points d'avance en tête de leur groupe avant de se déplacer en Macédoine mardi prochain. Avec le même entrain, on l'espère.

