Nice : les révélations de la représentante de Khephren Thuram sur son avenir

Auteur d’une bonne saison l’an passé dans un OGC Nice plutôt décevant, Khephren Thuram confirme en cette première partie de campagne 2023-2024 dans une équipe qui tourne, enfin. Sous les ordres de Francesco Farioli, le milieu de terrain de 22 ans est un titulaire indiscutable et espère postuler pour une place en équipe de France lors du prochain Euro, malgré la forte concurrence. Ce qui est sûr, c’est que le profil et les performances du natif de Reggio Emilia en Italie ne passent pas inaperçues.

Et pour cause, Rafaele Pimenta, son agente, a été interrogée par Calciomercato sur l’avenir de Khephren Thuram, dont elle compare à un certain Paul Pogba. «Pour la force, la vision du jeu et le timing, oui, je suis d’accord. Et d’un point de vue physique, il y a certainement des points communs. Il a la sérénité dont vous avez besoin à ce poste. Nous parlons d’une caractéristique qui vous rend différent des autres», raconte-t-elle. Pisté par de nombreux clubs italiens, Rafaele Pimenta ironise : «Khephren Thuram en Italie ? Vous avez déjà eu un Thuram (Lilian, qui a joué à la Juventus et à Parme, ndlr). L’un d’eux joue à l’Inter (Marcus), et vous en voulez un autre ?». Si un transfert cet hiver parait quasiment impossible, nul doute que le Gym sera contacté l’été prochain pour sa pépite.