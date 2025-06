La fédération suisse a tenté de cacher la défaite de sa sélection féminine face à des U15

L’équipe nationale féminine de Suisse vit des heures compliquées. Alors que le pays helvète s’apprête à accueillir l’Euro féminin, Blick nous apprend que le Nati, après avoir perdu 4-0 face la France en Ligue des Nations, a vécu une déconvenue… qu’elle voulait cacher. En effet, le journal suisse explique que la Suisse avait prévu jeudi dernier un match amical face aux U15 (masculins) du FC Lucerne.

Résultat : les jeunes se sont imposé 7 buts à 1. Les compositions d’équipe n’ont pas été révélées, et pour cause. Blick explique qu’un accord avait été passé entre la fédération suisse et Lucerne afin que la tenue et l’issue de la rencontre restent secrètes. C’était sans compter sur un jeune du club. Ce dernier a diffusé des images du match sur les réseaux sociaux et le score y a également été précisé. De qui mettre la fédération suisse dans l’embarras.