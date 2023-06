Jeune tué à Nanterre : l’équipe de France appelle au calme

La suite après cette publicité

Depuis mardi, la France est ébranlée par la mort plus que regrettable de Nahel. Ce jeune homme de Nanterre (17 ans) a été tué par un représentant des forces de l’ordre pour un refus d’obtempérer dans la ville des Hauts-de-Seine. Un meurtre qui a indigné bon nombre de Français et a fait réagir de nombreux joueurs de l’équipe de France qui n’ont pas hésité à s’offusquer de cette mort injuste. C’est ainsi que Paul Pogba, Aurélien Tchouaméni, Mike Maignan, Jules Koundé et Kylian Mbappé, entre autres, ont publié un message pour honorer la mémoire du jeune homme tué.

Après les hommages, de nombreuses émeutes ont éclaté à travers l’Hexagone. A l’instar des événements qui avaient suivi les tragiques morts de Zyed et Bouna en 2005, la France est en proie à de nombreux affrontements entre émeutiers et forces de l’ordre. Un chaos qui ajoute de l’huile dans le feu dans un climat social déjà tendu et qui a mené à de nombreuses situations dramatiques ces dernières heures dans plusieurs villes françaises.

À lire

Equipe de France : Didier Deschamps poste également un message de paix contre les émeutes

«Le temps de la violence doit cesser»

Face à ce capharnaüm, les joueurs de l’Equipe de France ont repris la parole ce vendredi en publiant une tribune via leurs réseaux sociaux personnels. Le texte a été rédigé de manière collective et avec l’aide de leurs conseillers et dénonce les tensions qui animent les soirées et nuits françaises ces derniers jours : «Comme tous les Français, nous avons été marqués et choqués par la mort brutale du jeune Nahel. Depuis ce tragique évènement, nous assistons à l’expression d’une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme. Issus pour beaucoup d’entre nous des quartiers populaires, ces sentiments de douleur et de tristesse, nous le partageons également, compatissent les joueurs de l’équipe de France. Mais à cette souffrance s’ajoute celle d’assister impuissants à un véritable processus d’autodestruction.»

La suite après cette publicité

Visiblement très touchés par cette affaire, les Bleus ont invité les émeutiers à agir de manière plus pacifique le plus rapidement possible : «La violence ne résout rien, encore moins lorsqu’elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l’expriment, leurs familles, leurs proches et leurs voisins. Ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers, vos villes, vos lieux d’épanouissement et de proximité. Il existe d’autres manières pacifiques et constructives de s’exprimer. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction.» Reste désormais à savoir si ce texte aura l’effet escompté.