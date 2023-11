Espagne : De la Fuente recale encore Sergio Ramos

Plus convoqué depuis le 31 mars 2021 avec l’Espagne, Sergio Ramos avait été contraint d’annoncer sa retraite internationale au début de l’année 2023. Mais alors qu’il revenait en forme avec le PSG puis désormais le Séville FC, le central de 37 ans avait fini par revenir sur sa décision. « Tout le monde sait que j’aimerais revenir. Mais ça ne dépend pas de moi. Moi, j’ai toujours espoir. C’est une chose à laquelle je pense, mais ce sont d’autres gens qui doivent décider», avait-il confié. Mais comme depuis le début de son mandat, le sélectionneur Luis De la Fuente ne compte absolument pas sur Ramos.

Dans un entretien accordé à AS, De La Fuente, qui avait déjà expliqué par le passé ne pas miser sur Sergio Ramos, a confirmé qu’il avait d’autres plans en tête. «Je n’aime pas parler de conversations privées et je suis très respectueux de cela. Je pense que c’est Sergio Ramos qui en a parlé. Mais ce qui est clair, c’est que le simple fait de voir comment les événements se sont déroulés montre que je parie sur les autres joueurs. Cela n’enlève rien à Sergio Ramos, qui est un grand joueur. Mais un entraîneur doit partir d’une idée basée sur quelque chose, et j’ai une liste de joueurs qui me donnent des garanties et de la confiance.» SR4 est fixé !