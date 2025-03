EdF : Désiré Doué chambré par Didier Deschamps

Première sélection en équipe nationale et déjà en retard. Désiré Doué s’est fait attendre hier à Clairefontaine, ce qui lui a valu, dès son arrivée, quelques petites remarques bien placées de Didier Deschamps. « Désiré, bonjour, ça va ? T’es arrivé avec Warren, c’est pour ça que tu es en retard ? » a lancé le sélectionneur, sourire en coin, avant d’ajouter, faussement sévère : « C’est 16h, hein ! ». Un bizutage en douceur qui a amusé le jeune milieu du PSG, visiblement pas trop perturbé par cette entrée en matière.

Heureusement pour lui, Deschamps ne lui en a pas tenu rigueur et a même conclu cette taquinerie par une tape amicale sur la nuque. Rappelons que le coach français, séduit par ses performances, a estimé que le moment était venu pour le jeune milieu de 19 ans d’intégrer la sélection. Mais pour une première convocation chez les Bleus, on a déjà vu plus discret ! Reste à espérer que Doué se fasse davantage remarquer sur les terrains, ballon aux pieds plutôt que sur l’horloge.