Vinicius Junior taille encore l’Atlético de Madrid

C’est une soirée légendaire offerte par le Real Madrid et l’Atletico. Incapables de se départager au terme des 90 minutes, les deux équipes ont dû aller jusqu’en prolongations, et même aux tirs au but pour pouvoir désigner un vainqueur hier soir. Une chose est sûre : les Colchoneros ont pu compter sur le soutien de leurs supporters, puisque le Metropolitano a donné de la voix durant la quasi-intégralité de la rencontre. Et un Brésilien, bien connu des fans de l’équipe de Diego Simeone, s’est montré un brin chambreur à leur encontre.

Este año no. — Vini Jr. (@vinijr) March 13, 2025

Vinicius a vécu une soirée difficile ce mercredi soir, ratant complètement son penalty et affichant de grosses difficultés tout au long du match. Et à l’issue du coup de sifflet final, le joueur de 24 ans s’est lâché sur X. L’attaquant a notamment répondu au message d’un compte relayant l’actualité du club madrilène, qui affichait une banderole de supporters de l’Atletico, sur laquelle était inscrit : « Cette année, c’est la bonne », faisant référence à la potentielle première Ligue des Champions du club. Mais après la qualification de son équipe, Vinicius a décidé de répondre à cette publication : « Non, pas cette année ». Il avait avant ça nargué les fans adverses en posant une veste du Real Madrid sur la pelouse, et en montrant ostensiblement le logo de son club. La prochaine visite de l’ancien de Flamengo au sein de l’enceinte rouge et blanche promet d’être électrique.