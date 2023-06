Aucune charge retenue contre John Valovic-Galtier

La suite après cette publicité

On commence à en savoir un peu plus sur les mises en garde à vue de Christophe Galtier et de son fils adoptif, John Valovic-Galtier. Les deux hommes ont été interrogés au commissariat de Nice dans le cadre de l’enquête ouverte pour "discrimination au travail fondée sur l’appartenance à une prétendue race ou religion" du temps où l’entraineur œuvrait du côté de l’OGC Nice.

Si le technicien du PSG est toujours questionné par la police, ce n’est plus le cas pour Valovic-Galtier. Ce dernier a été relâché sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui, révèle son entourage à RMC. L’audition portait sur le contenu d’un mail envoyé par Julien Fournier, ancien directeur sportif du Gym, le mettant en cause.

