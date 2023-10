Bosnie - Portugal : les compositions sont tombées

Le Portugal aborde sereinement son déplacement en Bosnie-Herzégovine. Déjà qualifiée pour l’Euro 2024 après sa victoire sur la Slovaquie (3-2), la Selecao dispute son 8e match des éliminatoires ce lundi soir (à suivre en direct commenté sur FM à partir de 20h45). En face, les Bosniens ont besoin d’un succès pour rester dans la course à la qualification.

Martinez décide de peu faire tourner son effectif avec un 4-3-3 où Dalot et Cancelo prennent les couloirs défensifs, Inacio et Dias formant la charnière centrale. Danilo, Otavio et Fernandes sont dans l’entrejeu derrière le trio Félix-Ronaldo-Leao. De son côté, la Bosnie se présente avec Pjanic devant la défense où figure notamment Kolasinac tandis que Dzeko est seul en pointe.

Les compositions :

Bosnie : Sehic - Dedic, Barisic, Hadzikadunic, Kolasinac - Pjanic, Cimirot - Stevanovic, Rahmanovic, Demirovic - Dzeko.

Portugal : Costa - Dalot, Inacio, Dias, Cancelo - Danilo, Otavio, Fernandes - Félix, Ronaldo, Leao.