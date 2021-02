PSG : la presse espagnole commente la blessure de Neymar

La suite après cette publicité

« Alarme Neymar » (As), « Paris tremble pour Neymar » (Sport). Ce matin, les sites internet de la presse sportive espagnole placardent la photo du Brésilien se tordant de douleur sur la pelouse de Caen. Sorti à la 60e minute, après des contacts avec le défenseur Steeve Yago, le numéro 10 du PSG est rentré directement aux vestiaires, après quelques mots de réconfort de Mauricio Pochettino et de Kylian Mbappé.

À 6 jours du huitième de finale aller face au FC Barcelone, la presse espagnole s'est logiquement emparée de l'information. Pour Mundo Deportivo, on retient celle donnée par le journaliste de L'Équipe Sébastien Tarrago, qui a affirmé mercredi soir que le PSG considérait son joueur comme étant forfait pour le match aller... Ce qui est encore loin d'être assuré, puisque le joueur passe aujourd'hui des examens complémentaires.

Ça ne jubile pas encore

Du côté du journal As, on souligne la mauvaise soirée du club de la capitale. « L'équipe a vraiment mal joué, ils n'ont pas pu faire mieux qu'un 0-1 serré contre un rival de Ligue 2 comme Caen et pourraient perdre leur grande star pour le duel en Ligue des Champions contre Barcelone mardi prochain ». De son côté, Marca avance que « Neymar déclenche l'alarme au PSG ».

Les deux journaux pro-Barça que sont Sport et Mundo Deportivo ne se réjouissent pas encore de l'absence de Neymar. Pire, ils la redoutent même, alors qu'il espéraient voir le Brésilien fouler de nouveau le Camp Nou mardi prochain. « Neymar fera tout son possible pour prendre part à l'un des matches les plus spéciaux pour lui. Car il ferait son retour dans un stade où il a conquis l'Europe avec un trident inoubliable, formé avec Messi et Suarez, avec Luis Enrique sur le banc, où il a réalisé un triplé mémorable en 2015 », souligne ainsi Mundo Deportivo. Pas de jubilation déplacée donc.