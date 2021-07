La première composition du PSG de la saison face au Mans !

Le Paris Saint-Germain reçoit Le Mans ce mercredi 14 juillet à 11h au Centre d'entraînement Ooredoo, pour son premier match de préparation de la saison avec l'objectif de monter en puissance jusqu'à son premier match officiel, le 1er août, face au LOSC, à l'occasion du Trophée des champions.

Mauricio Pochettino dispose d'un groupe mixte, composé de jeunes, de certaines recrues et des non internationaux. Alexandre Letellier est aligné dans les buts, protégé par une défense à quatre composée d'une charnière Abdou Diallo/Thilo Kehrer et des latéraux Teddy Alloh (19 ans) et de la recrue Achraf Hakimi. Au milieu du 4-4-2, le très jeune Ismaël Gharbi (17 ans) accompagne Idrissa Gueye dans le double-pivot, tandis que Julian Draxler et Junior Dina Ebimbe occupent les ailes. Mauro Icardi et Arnaud Kalimuendo sont associés en attaque.

La composition du PSG :

Letellier - Hakimi, Kehrer, Diallo, Alloh - Draxler, Gueye, Gharbi, Dina Ebimbe - Icardi, Kalimuendo