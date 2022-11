CdM 2022, Argentine : Lautaro Martinez veut aller de l'avant

L'Argentine n'a, déjà, plus le droit à l'erreur. Après sa défaite initiale contre l'Arabie saoudite, l'Albiceleste, placée dans le groupe C, se doit de réagir contre le Mexique, ce samedi à 20 heures. Présent en conférence de presse, Lautaro Martinez a, de son côté, assuré que l'entrée ratée des siens était oubliée. «On avait beaucoup d'espoirs de commencer la compétition par une victoire. On a perdu sur des détails (1-2 contre l'Arabie saoudite), on a fait des erreurs. Maintenant, on a digéré, on a bien analysé l'adversaire qui se présente», a tout d'abord assuré l'attaquant de l'Inter avant de se projeter sur la rencontre contre les Mexicains.

La suite après cette publicité

«On était tristes, touchés par le match contre l'Arabie saoudite. Mais on laisse ça derrière nous. Dans une Coupe du monde, on n'a pas le temps de s'appesantir. On va affronter un adversaire très difficile qu'on n'a pas affronté depuis longtemps. On ne pense qu'à gagner (...) On était beaucoup à disputer notre premier match dans une Coupe du monde. Il y a de l'anxiété, des espoirs, les familles sont dans les tribunes, beaucoup de choses passent par la tête. Mais quand l'arbitre siffle le coup d'envoi, tu laisses ça derrière toi. On pense au positif, c'est important de rester calme car le Mexique est une équipe qui joue beaucoup avec le ballon aussi. On devra contrôler ça pour en tirer profit». Réponse dans un peu plus de 24 heures...