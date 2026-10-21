Barça : Xavi Espart est amer…

Malgré son premier but en Ligue des Champions, Xavi Espart avait du mal à savourer sa performance après la défaite du FC Barcelone sur la pelouse du Paris Saint-Germain (4-2), mardi soir. Titularisé dans cette affiche européenne, le jeune Barcelonais a été l’un des principaux motifs de satisfaction de son équipe, inscrivant notamment le but de l’égalisation à la 55e minute. Mais face à un PSG particulièrement efficace, les Blaugranas ont finalement concédé leur première défaite de la saison, toutes compétitions confondues. Après la rencontre, Espart a livré une analyse lucide de la prestation catalane. « Nous savions que ce serait un match très exigeant. Ils ont une excellente équipe, mais nous devons retenir des points positifs. Nous avons tout donné, et ce sont des petits détails qui ont fait la différence, ce qui est bon pour nous car cela nous permet d’identifier nos axes d’amélioration et de continuer à progresser », a-t-il expliqué.

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Auteur d’une prestation remarquée malgré les difficultés rencontrées par le Barça, Espart a également évoqué les émotions particulières ressenties après avoir débloqué son compteur en C1. « C’est un sentiment mitigé, car la victoire de l’équipe est primordiale, mais je suis très content de mon premier but en Ligue des Champions. Au final, c’est un peu amer car j’aurais aimé repartir avec la victoire », a confié le jeune joueur, partagé entre satisfaction personnelle et déception collective. Dans une rencontre où les Barcelonais sont parvenus à revenir deux fois au score avant de céder dans les dernières minutes, Espart préfère néanmoins se projeter vers la suite. « Je me concentre sur les points positifs de notre performance collective et sur le match de dimanche », a-t-il conclu. Le Barça devra désormais rapidement digérer ce revers pour retrouver sa dynamique en championnat.