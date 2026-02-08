Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Valence - Real Madrid : les compositions officielles

Par Maxence Venot
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Valence 0-0 Real Madrid

Duel des opposés à Mestalla ce dimanche soir. Valence, qui reste sur deux défaites, une en championnat et une en coupe du Roi, est au bord de la zone de relégation (17ème avec 23 points) et accueille le Real Madrid, dauphin du FC Barcelone avec 54 unités. Si Los Ches ne comptent qu’une longueur d’avance sur le Rayo Vallecano, premier relégable, et pourraient se donner de l’air en cas de bon résultat, les Merengue, eux, peuvent revenir à un point des Blaugrana en cas de succès. Lors du match aller, la bande à Kylian Mbappé s’était largement imposée (4-0). La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Carlos Corberan est privé d’Agirrezabala, Diakhaby, et Rubo et aligne un 4-4-2 à plat avec Dimitrievski dans les buts et une défense Nunez, Comert, Copete, Gaya. Rioja et Danjuma sont sur les ailes tandis que Pepelu et Ugrinic sont dans l’axe au milieu. Enfin, Duro et Beltran sont sur le front de l’attaque. En face, Alvaro Arbeloa ne peut compter sur Bellingham, Militao, Ferland Mendy, Rodrygo et Vinicius et aligne un 4-4-2 en losange avec Courtois dans les cages et une arrière-garde Jimenez-Asencio-Huijsen-Carreras. Valverde et Camavinga accompagnent Tchouaméni dans l’entre-jeu tandis que Güler évoluera en soutien de Mbappé et Gonzalo Garcia.

Les compositions d’équipes :

Valence : Dimitrievski - Nunez, Comert, Copete, Gaya - Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma - Duro, Beltran

Real Madrid : Courtois - Jimenez, Asencio, Huijsen, Carreras - Valverde, Tchouaméni, Camavinga - Güler - Mbappé, G.Garcia

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Valence
Real Madrid

En savoir plus sur

Liga Liga
Valence Logo Valence
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier