Valence - Real Madrid : les compositions officielles

Duel des opposés à Mestalla ce dimanche soir. Valence, qui reste sur deux défaites, une en championnat et une en coupe du Roi, est au bord de la zone de relégation (17ème avec 23 points) et accueille le Real Madrid, dauphin du FC Barcelone avec 54 unités. Si Los Ches ne comptent qu’une longueur d’avance sur le Rayo Vallecano, premier relégable, et pourraient se donner de l’air en cas de bon résultat, les Merengue, eux, peuvent revenir à un point des Blaugrana en cas de succès. Lors du match aller, la bande à Kylian Mbappé s’était largement imposée (4-0). La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Carlos Corberan est privé d’Agirrezabala, Diakhaby, et Rubo et aligne un 4-4-2 à plat avec Dimitrievski dans les buts et une défense Nunez, Comert, Copete, Gaya. Rioja et Danjuma sont sur les ailes tandis que Pepelu et Ugrinic sont dans l’axe au milieu. Enfin, Duro et Beltran sont sur le front de l’attaque. En face, Alvaro Arbeloa ne peut compter sur Bellingham, Militao, Ferland Mendy, Rodrygo et Vinicius et aligne un 4-4-2 en losange avec Courtois dans les cages et une arrière-garde Jimenez-Asencio-Huijsen-Carreras. Valverde et Camavinga accompagnent Tchouaméni dans l’entre-jeu tandis que Güler évoluera en soutien de Mbappé et Gonzalo Garcia.

Les compositions d’équipes :

Valence : Dimitrievski - Nunez, Comert, Copete, Gaya - Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma - Duro, Beltran

Real Madrid : Courtois - Jimenez, Asencio, Huijsen, Carreras - Valverde, Tchouaméni, Camavinga - Güler - Mbappé, G.Garcia