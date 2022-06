Le PSG va s’offrir Vitinha !

Avant de conclure le dossier de l’entraîneur, le PSG s’active déjà sur le mercato et sur les probables pistes pour renforcer l’effectif. Ce vendredi, nous vous annoncions qu’Antero Henrique et Nasser Al-Khelaïfi etaient à Paris actuellement et réfléchissaient sérieusement à faire une offre officielle à Porto pour s'attacher les services du milieu Vitinha.

Selon nos informations, après les échanges, le PSG est prêt à payer la clause libératoire de Vitinha d’environ 40 millions d’euros. Le joueur de 22 ans a déjà donné son accord et un contrat de 5 ans l’attend. Le FC Porto souhaite que le paiement soit échelonné au maximum sur 3 ans pour vite récupérer la somme.