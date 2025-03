Real Madrid : Rodrygo fait une grande annonce sur son avenir avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior

Sur le papier, le Real Madrid a l’une des plus belles attaques de l’histoire du football. Alors que Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrygo ont été prépondérants la saison passée lors du doublé Liga-Ligue des Champions glané par les Merengues, ces derniers se sont renforcés cet été avec l’arrivée de Kylian Mbappé. Connecté au club de ses rêves depuis le début de sa carrière, le Bondynois est venu renforcer le club ibérique pour aller écrire l’histoire dans une équipe qui allait donc devoir s’adapter pour faire de la place au meilleur buteur de l’histoire du PSG. Une arrivée qui avait fait craindre le pire pour Rodrygo.

En constante progression depuis son arrivée à la Casa Blanca en 2019, l’attaquant brésilien était menacé selon la presse espagnole qui expliquait qu’il serait le premier fusible à sauter pour titulariser Mbappé. Finalement, au gré de performances toujours aussi brillantes et de statistiques reluisantes (13 buts et 8 caviars en 39 matches), l’ailier de 24 ans n’a jamais bougé du onze madrilène. Ayant l’habitude de gérer des effectifs remplis de superstars, Carlo Ancelotti a réussi à trouver une formule pour associer Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior et Rodrygo sur le front de l’attaque. Et même si la cohésion n’est pas toujours optimale dans le jeu, il semble évident que les Madrilènes trouvent de plus en plus d’automatismes avec cette configuration.

Rodrygo veut rester au Real Madrid et écrire l’histoire avec Mbappé et Vinicius

Un constat que partage Rodrygo. Toujours aussi optimiste pour l’avenir de son club fétiche, le numéro 11 madrilène a confirmé que l’attaque du Real était de plus en plus huilée. Mieux encore, ce dernier a expliqué qu’il se voyait jouer encore longtemps auprès de Vinicius et Mbappé dans un entretien accordé à l’UEFA : «jouer aux côtés de Mbappé et de Vini Jr. est très spécial, c’est un rêve de jouer avec de grands joueurs et de faire partie de cette attaque. Chaque jour, nous sommes plus proches les uns des autres, nous nous connaissons mieux et nous jouons mieux. Ce n’est que le début, car nous avons encore une belle histoire à écrire en tant que trident.»

Voilà qui devrait donc rassurer les supporters du Real Madrid, craintifs à l’idée de perdre l’un de leurs meilleurs joueurs, souvent lié à Manchester City ces derniers mois. Auteur d’une saison merveilleuse en Ligue des Champions alors qu’il a d’ailleurs contribué à l’élimination des Skyblues lors du tour précédent, le joueur formé à Santos nourrit également de grandes ambitions dans la compétition. «J’ai l’habitude de dire que la Ligue des champions est une compétition que j’aime et dans laquelle j’ai toujours obtenu de bons résultats, affirme Rodrygo. C’est spécial pour moi parce que les choses se passent généralement très bien pour moi. Je réalise une saison incroyable en Ligue des champions et je veux continuer à aider mon équipe encore plus.» Des grands objectifs pour son avenir qui s’inscrit définitivement au Real Madrid : Rodrygo est déterminé !