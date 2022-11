Crampons Nike : le nouveau Generation Pack pour la Coupe du Monde 2022

Nike a lancé un coloris spécial pour ses crampons, inclus dans le nouveau Generation Pack, dans le cadre de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Une couleur particulière au gout du jour. Voilà ce dont s'est fendu Nike pour les trois silos phares (Mercurial, Phantom GT, Tiempo) de son Generation Pack, spécialement dédié à la Coupe du Monde 2022. Les couleurs principales de ces nouveaux crampons ne sont autres que le rose et le cuivre, alors qu'on retrouve également un coloris qui s'apparente presque à du mauve, comme un clin d'œil au Qatar.

La suite après cette publicité

On notera, sur chaque paire, la présence d'une inscription bien particulière pour Nike, à savoir les coordonnées GPS correspondant à la localisation du siège mondial de la firme à la virgule, aux États-Unis, à Beaverton (Oregon).

La Mercurial

Concernant la nouvelle version de la Air Zoom Mercurial, portée notamment par Kylian Mbappé et modèle le plus prisé de l'équipementier américain, c'est justement le cuivre (type marron) qui se distingue sur cette paire, alors qu'une touche de noir au niveau de la chaussette Dynamic Fit est également visible.

La Phantom GT 2

Difficile, là aussi, de passer à côté du cuivre mis en avant sur cette paire de Phantom GT 2. Mais, contrairement à la Mercurial, le noir reprend ses droits et occupe une place plus importante sur la tige de ces chaussures. La présence légère mais réussie de rose ne passe également pas vraiment inaperçu et apporte une touche de fantaisie supplémentaire.

La Tiempo 9

Paire iconique de Nike, la Tiempo Legend 9 est elle moins concernée par cette touche cuivrée très présente dans ce nouveau Generation Pack. Le rose est ici dominant et, comme susmentionné, rappellerait presque la couleur présente sur le drapeau du Qatar, pays hôte de ce Mondial 2022.