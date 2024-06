EdF : le voyage retour n’a pas plu à Deschamps et aux joueurs

Pour leur premier match, les Bleus se sont imposés dans la douleur. Une victoire sur le plus petit des scores (1-0), mais surtout des blessures, comme celle de Kylian Mbappé avec son nez cassé. La partie ne s’est pas déroulée de la manière la plus simple. Le voyage retour de Düsseldorf à Bad Lippspringe, leur centre de vie durant cet Euro, a lui aussi été des plus compliqués. Les conditions de déplacement ont été déplorées par Didier Deschamps et son staff.

Après le match, en conférence de presse, le sélectionneur de l’équipe de France se plaignait d’un trajet long de « 2 à 3 heures » de route pour rentrer. Un trajet sans escorte qui n’a pas accéléré leur retour. Le bus affrété à la délégation française n’était pas non plus des plus confortables. Selon les informations de L’Équipe, le bus ne serait pas adapté à des déplacements de sportifs de haut niveau. Des joueurs, qui n’avaient pas participé à la rencontre contre l’Autriche, se sont plaints de raideurs musculaires le lendemain. Ce choix du bus plutôt que de l’avion s’inscrit dans la nouvelle politique de la FFF de réduire l’empreinte carbone des Bleus. L’UEFA incitait également à des moyens de déplacement plus "verts" pour cet Euro.