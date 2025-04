Real Madrid : Endrick lâche du lourd sur son avenir et les Galactiques

L’heure d’Endrick a sonné. Cantonné à un rôle de remplaçant depuis son arrivée au Real Madrid l’été dernier, le jeune brésilien doit se contenter des miettes laissées par Kylian Mbappé et les autres stars de la Casa Blanca. Il a ainsi participé à 29 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, mais seulement 5 dans la peau d’un titulaire. Dans le détail, il a été titulaire 1 fois en Ligue des Champions et 4 fois en Coupe du Roi. C’était notamment le cas hier soir lors de la 1/2 finale face à la Real Sociedad. Préféré à Kylian Mbappé, Endrick a profité de l’occasion qui lui était offerte pour s’illustrer. Il a marqué un but d’un joli piqué, à la suite d’une passe signée Vinicius Jr (1-1, 31e).

Ensuite, le joueur de 18 ans s’est démené et a continué de tenter. Sa prestation a visiblement convaincu la presse espagnole. Marca lui a donné la note de 9 et a ajouté : «en première période, des gestes de haute qualité, laissant une impression de danger. Un tir très forcé qui passe à côté. Tir acrobatique qui passe à côté. Il marque le 1-1 avec une finition élégante, envoyant le ballon devant Remiro avec une classe impressionnante dans un face à face après une passe de Vinicius. Pichichi de la Coupe du Roi. Il a été remplacé à la 65e minute et a été ovationné au Bernabéu. Un très bon match du Brésilien, qui s’affirme et réclame plus de minutes.» El Desmarque lui a donné un 8.

Une titularisation et un but génial

«Bon match du Brésilien qui a été remplacé par Mbappé. Il a marqué un superbe but et a été proche de marquer à plusieurs reprises», a précisé la publication ibérique. De son côté, la Cadena SER est aussi conquise. L’attaquant brésilien a égalisé dans le match retour de la demi-finale de la Copa del Rey avec un but époustouflant (…) Endrick a remonté le moral du Santiago Bernabéu lors du match retour des demi-finales de la Copa del Rey. Un but précoce d’Ander Barrenetxea a égalisé, mais un coup de génie de Vinicius a fourni une magnifique passe de l’extérieur du pied à Endrick et le Brésilien, avec beaucoup de classe, a conclu avec un plongeon devant Álex Remiro sortant pour porter le score à 1-1 à la fin de la première mi-temps .

«Le but était superbe, sans aucun doute», a d’ailleurs commenté Dani Garrido sur la radio. Javi Herráez, qui a commenté le match pour la SER, a ajouté : «c’est un footballeur formidable. Nous savions déjà pendant la tournée qu’il était très bon. Lorsqu’il entre en jeu, il est performant et marque des buts incroyables comme celui-ci. Il termine très bien et le public du Santiago Bernabéu l’adore.» Relevo conclut ce concert d’éloges. «Le Pichichi Endrick renvoie la puissance de Ronaldo Nazario et l’effort de Raúl au Bernabéu pour réduire son temps sur le banc. L’attaquant brésilien, qui a marqué cinq buts jusqu’à présent dans la compétition, soit autant que Julián Álvarez, a également tenté une bicyclette.»

Endrick fait passer ses messages

Carlo Ancelotti s’est joint à la presse pour féliciter son jeune joueur. «C’est ce que nous lui demandons. Il a fait une course fantastique. Il ne touche pas souvent le ballon, mais il est très efficace.» De son côté, Endrick, qui totalise à présent 7 buts toutes compétitions confondues avec les Merengues dont 5 en Coupe du Roi, était sur un nuage en zone mixte face à la presse. «Je veux rester ici toute ma vie. J’y suis heureux. Mais pour ça, il faut que je continue de travailler et de progresser. Je suis très heureux de mon but, après une superbe passe de Vini. Je pensais que j’allais croiser mon tir mais quand j’ai vu le gardien sortir, la seule option que j’avais, c’était de piquer mon ballon. Mais je suis encore plus content de la qualification pour la finale. C’était un match très dur mais avec le soutien de notre public pendant tout le match, on s’est battus jusqu’au bout.»

Le Brésilien a ensuite évoqué sa sortie sous l’ovation du Bernabéu. «C’était incroyable. Jamais je n’aurais pensé qu’ils allaient scander mon nom. Mais quand ils l’ont fait, ça m’a fait chaud au coeur. Je n’avais vécu ça qu’à Palmeiras et je pensais qu’ici, ils scanderaient mon nom que dans trois ans par exemple. Pas aussi vite. Et ça m’a rendu très heureux.» Enfin, il a évoqué son temps de jeu et la possibilité d’être titulaire en finale. «C’est à l’entraîneur de décider. Mais ici, il y a les quatre meilleurs attaquants au monde : Vini, Kylian (Mbappé), Jude (Bellingham) et Rodry (Rodrygo). Moi, je ne suis personne. Je suis l’ami de tous et un joueur qui veut et doit seulement travailler. Je me fiche de qui va jouer. Je suis sur le banc pour aider et si on me fait jouer, je donne tout pour le Real et je dois montrer ce que je vaux. Mais plus que le fait que je sois ou non titulaire, le plus important c’est de gagner cette finale et de gagner des titres.» Il est dans l’un des meilleurs clubs au monde pour y parvenir.