Liga : Antoine Griezmann offre un succès précieux au Barça contre Villarreal

Dans une course au titre, chaque point est important. Et après le triste match nul du Real Madrid contre le Betis Séville (0-0), le FC Barcelone voulait en profiter pour revenir à hauteur de son ennemi juré, le tout avec un match en moins. Pour cela, il fallait disposer de Villarreal ce dimanche après-midi au Stade de la Cerámica dans le cadre de la 32e journée de Liga. Un sous-marin jaune qui jouait aussi très gros avec la cinquième place en ligne de mire. Concernant les locaux, Unai Emery partait sur un 4-4-2 avec Moreno-Alcacer devant et le Français Capoue au milieu. Le Barça commençait en 3-5-2 avec Messi et Griezmann en attaque.

Après leur joli succès face à Getafe jeudi soir, les Blaugranas commençaient bien cette rencontre avec une belle occasion de Griezmann qui, après un service intéressant de De Jong, était contré (7e). Passeur sur l'action précédente, le milieu néerlandais se voyait ensuite ouvrir le score en reprenant un centre de Jordi Alba au second poteau mais Asenjo sortait une parade exceptionnelle sur sa ligne. Les joueurs d'Unai Emery ne voyaient pas le jour et Asenjo gagnait encore un duel avec Messi (18e). Mais dans le foot, il suffit parfois d'une occasion pour marquer. Et les Catalans laissaient trop d'espaces, et Villarreal en profitait.

Le Barça ne lâche pas les deux clubs madrilènes

Sorti de sa défense, Pau Torres lançait parfaitement Chukwueze qui profitait de la glissade de Jordi Alba pour se présenter face à Ter Stegen, l'éliminer et marquer dans le but vide (27e, 1-0). De quoi piquer le Barça qui réagissait. Asenjo étant avancé, Griezmann prenait parfaitement l'information et lobait le gardien du sous-marin jaune (28e, 1-1). En forme ce dimanche, le Français voyait double derrière en profitant d'une erreur de Foyth (35e, 1-2). Le Barça menait donc 2-1 à la pause mais «Grizou» aurait pu signer un triplé sans un bon Asenjo (44e). A la pause, Ronald Koeman faisait du coaching en lançant Dest à la place de Sergi Roberto. Le début du deuxième acte était bien moins intéressant jusqu'à l'heure de jeu et cette tentative de Capoue sortie par le gardien allemand (63e).

Villarreal n'arrivait pas à égaliser, et perdait même un élément. Auteur d'un tacle sur le dessus de la cheville de Messi, Trigueros était expulsé par l'arbitre (65e). En supériorité numérique, les Blaugranas ne prenaient pas forcément le dessus dans le jeu malgré une frappe de Moriba (72e). La preuve avec cette grosse opportunité pour Moreno qui ne trouvait pas le cadre de peu dans la surface (78e). De Jong répondait avec un lob juste à côté (84e). Même si les locaux mettaient en place un gros pressing, le Barça tenait, s'imposait (2-1) et revenait à hauteur du Real Madrid et à deux points de l'Atlético, qui défie l'Athletic dans la soirée (21h). Villarreal est toujours septième.

