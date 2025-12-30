Menu Rechercher
0 - 2
69'
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco 3e journée
Bénin
0 - 2
MT : 0-1
69'
Sénégal
Temps forts
62'
0 - 2
(PD S. Mané) H. Diallo
mi-temps
0 - 1
38'
0 - 1
(PD K. Diatta) A. Seck
Classement live 1 Sénégal 7 3 Bénin 3
Possession 53% Sénégal Bénin
Tirs 3 1 3 2 4 7
Grosses occasions créées 100% Sénégal 2 Bénin 0
Compositions Bénin 4-3-3 Sénégal 4-3-3
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Sénégal Malick Diouf 1 #2 Flag Sénégal Sadio Mané 1
Tirs (%)
#1 Flag Sénégal Abdoulaye Seck 2/3 67% #2 Flag Sénégal Habib Diallo 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Sénégal Iliman Ndiaye 3 #2 Flag Bénin Junior Olaitan 2
Fautes subies
#1 Flag Bénin Aiyegun Tosin 4 #2 Flag Sénégal Lamine Camara 4 #3 Flag Bénin Junior Olaitan 3
Dépossédé du ballon
#1 Flag Bénin Junior Olaitan 4
Duels gagnés (%)
#1 Flag Sénégal Kalidou Koulibaly 8/11 73% #2 Flag Sénégal Krépin Diatta 5/8 63% #3 Flag Bénin Dodo Dokou 5/8 63%
Interceptions
#1 Flag Bénin Yohan Roche 2 #2 Flag Bénin Tamimou Ouorou 2 #3 Flag Sénégal Pape Matar Sarr 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Bénin Mohamed Tijani 2/2 100% #2 Flag Sénégal Malick Diouf 2/2 100% #3 Flag Sénégal Kalidou Koulibaly 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Bénin Samadou Attidjikou 0/6 0% #2 Flag Bénin Imourane Hassane 0/5 0% #3 Flag Sénégal Abdoulaye Seck 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Bénin Rodolfo Aloko 0/3 0% #2 Flag Bénin Samadou Attidjikou 0/2 0% #3 Flag Bénin Yohan Roche 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Bénin Imourane Hassane 32/33 97% #2 Flag Sénégal Idrissa Gana Gueye 47/50 94% #3 Flag Sénégal Abdoulaye Seck 37/40 93%

Analyse avant-match

Série en cours
V
D
D
D
V
N
V
V
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 25% 1 Nul 75% 3 Victoires

Match Bénin - Sénégal en direct commenté

3e journée de Coupe d'Afrique des Nations - mardi 30 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bénin et Sénégal (Coupe d'Afrique des Nations, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Bénin et Sénégal. Ce match aura lieu le mardi 30 décembre 2025 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bénin et Sénégal.

Arbitres

Samuel Uwikunda arbitre principal
0
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Gilbert Cheruiyot arbitre assistant
Stephen Eleazar Onyango Yiembe arbitre assistant
Peter Waweru Kamaku quatrième arbitre
Brighton Chimene arbitre VAR
Abongile Tom arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Grand Stade de Tanger Tanger
Grand Stade de Tanger
  • Année de construction : 2011
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 75000

Match en direct

Date 30 décembre 2026 20:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase Phase de poules - Groupe D - journée 3
Diffusion beIN SPORTS 2
Code BEN-SEN
Zone Afrique
Équipe à domicile Bénin
Équipe à l'extérieur Sénégal
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bénin et Sénégal en France ?

Le match est à suivre en direct le 30 décembre 2025 à 20:00 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Bénin Sénégal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Bénin et Sénégal ?

Bénin : le coach G. Rohr a choisi une formation en 4-3-3 : M. Dandjinou, Y. Roche, M. Tijani, O. Verdon, T. Ouorou, I. Hassane, S. Attidjikou, D. Dokou, J. Olaïtan, S. Mounié, A. Tosin.

Sénégal : de son côté, l'équipe dirigée par P. Thiaw évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : É. Mendy, E. Diouf, K. Koulibaly, A. Seck, K. Diatta, L. Camara, I. Gueye, P. Sarr, S. Mané, H. Diallo, I. Ndiaye.

Qui arbitre le match Bénin Sénégal ?

Samuel Uwikunda est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Bénin Sénégal ?

Tanger accueille le match au Grand Stade de Tanger.

Quelle est la date et l'heure du match Bénin Sénégal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 décembre 2025, coup d'envoi 20:00.

Qui a marqué des buts pour Sénégal ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Sénégal : A. Seck 38', H. Diallo 62'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
