Match Bénin - Sénégal en direct commenté
3e journée de Coupe d'Afrique des Nations - mardi 30 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bénin et Sénégal (Coupe d'Afrique des Nations, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Bénin et Sénégal. Ce match aura lieu le mardi 30 décembre 2025 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bénin et Sénégal en France ?
Le match est à suivre en direct le 30 décembre 2025 à 20:00 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Bénin Sénégal en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Bénin et Sénégal ?
Bénin : le coach G. Rohr a choisi une formation en 4-3-3 : M. Dandjinou, Y. Roche, M. Tijani, O. Verdon, T. Ouorou, I. Hassane, S. Attidjikou, D. Dokou, J. Olaïtan, S. Mounié, A. Tosin.
Sénégal : de son côté, l'équipe dirigée par P. Thiaw évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : É. Mendy, E. Diouf, K. Koulibaly, A. Seck, K. Diatta, L. Camara, I. Gueye, P. Sarr, S. Mané, H. Diallo, I. Ndiaye.
- Qui arbitre le match Bénin Sénégal ?
Samuel Uwikunda est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Bénin Sénégal ?
Tanger accueille le match au Grand Stade de Tanger.
- Quelle est la date et l'heure du match Bénin Sénégal ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 décembre 2025, coup d'envoi 20:00.
- Qui a marqué des buts pour Sénégal ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Sénégal : A. Seck 38', H. Diallo 62'.