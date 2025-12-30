Bénin - Sénégal : les compositions officielles

Le Sénégal vise la première place du groupe D. Pour le compte de la 3e et dernière journée de la phase de groupes de la CAN, les Lions de la Teranga affrontent le Bénin ce mardi à Tanger (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h). Les deux formations sont déjà assurées de disputer les 8es de finale de la compétition en compagnie de la RD Congo.

Les Sénégalais se présentent avec une composition remodelée par rapport au dernier match, Koulibaly étant désormais accompagné par Seck dans l’axe de la défense. Idrissa Gueye forme l’entrejeu avec Camara et Sarr tandis que Ndiaye et Mané enchaînent sur le front offensif, où Diallo prend place. En face, les Guépards opèrent un seul changement avec Samadou préféré à D’Almeida pour épauler Dodo et Imourane au milieu de terrain. Le trio offensif est toujours composé d’Olaitan, Mounie et Tosin.

Les compositions :

Bénin : Dandjinou - Ouorou, Verdon, Tijani, Roche - Dodo, Samadou, Imourane - Olaitan, Mounie, Tosin.

Sénégal : Mendy - Diatta, Koulibaly, Seck, Diouf - I. Gueye, Camara, Sarr - Ndiaye, Diallo, Mané.