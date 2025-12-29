CAN 2025, Sénégal : Pape Thiaw fait l’éloge d’Ibrahim Mbaye

À la veille du troisième match de poules du Sénégal face au Bénin (20 heures), mardi, Pape Thiaw a tenu à mettre en lumière l’une des grandes promesses des Lions de la Teranga : Ibrahim Mbaye. À seulement 17 ans, l’attaquant du Paris Saint-Germain a déjà été décisif lors des deux premiers matches de cette Coupe d’Afrique des Nations. Le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw, n’a pas caché son admiration pour son joueur, qu’il souhaite accompagner pour l’avenir.

« C’est une chance d’avoir un jeune joueur comme lui qui est en train de montrer des bonnes choses et de gagner des titres. A 17 ans, je pense qu’un joueur rêve seulement de devenir professionnel. Aujourd’hui, il a déjà dans sa valise une Ligue des Champions. Ibrahim arrive aussi dans un groupe où c’est une chance pour lui de trouver des gens comme Sadio Mané qui ont tout gagné et qui peuvent lui montrer la voie (…) Maintenant, il faut bien le couvrir. C’est un joyau, on le sait. On sait ce qu’il peut apporter à cette équipe, on fera tout pour qu’il soit très bien », a expliqué le sélectionneur en conférence de presse.