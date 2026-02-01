Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Match Tottenham - Man City en direct commenté
24e journée de Premier League - dimanche 1 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Tottenham et Man City (Premier League, 24e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 24e journée de Premier League entre Tottenham et Man City. Ce match aura lieu le dimanche 1 février 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Tottenham et Man City.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Tottenham et Man City en France ?
Le match est à suivre en direct le 01 février 2026 à 17:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Tottenham Man City en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Tottenham et Man City ?
Tottenham : le coach T. Frank a choisi une formation en 4-3-3 : G. Vicario, D. Udogie, R. Drăgușin, C. Romero, A. Gray, Y. Bissouma, João Palhinha, C. Gallagher, X. Simons, D. Solanke, R. Kolo Muani.
Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par Pep Guardiola évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, M. Guéhi, A. Khusanov, Matheus Nunes, Rodri, R. Aït-Nouri, Bernardo Silva, Cherki, A. Semenyo, E. Haaland.
- Qui arbitre le match Tottenham Man City ?
Robert Jones est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Tottenham Man City ?
London accueille le match au Tottenham Hotspur Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Tottenham Man City ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 février 2026, coup d'envoi 17:30.
- Qui a marqué des buts pour Man City ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Man City : Cherki 11', A. Semenyo 44'.
- Qui a marqué le but pour Tottenham ?
Un seul but a été inscrit pour Tottenham par D. Solanke 70'.