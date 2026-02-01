Menu Rechercher
2 - 2
70'
Premier League 2025/2026 24e journée
Tottenham
2 - 2
MT : 0-2
70'
Man City
Regarder en direct sur CANAL+
Temps forts
70'
2 - 2
D. Solanke
53'
1 - 2
M. Guéhi (CSC)
mi-temps
0 - 2
44'
0 - 2
(PD Bernardo Silva) A. Semenyo
11'
0 - 1
(PD E. Haaland) Cherki
Voir le live commenté
Classement live 2 Man City 49 15 Tottenham 28
Possession 61% Man City Tottenham
Tirs 7 4 5 3 3 8
Grosses occasions créées 50% Man City 1 Tottenham 1
Compositions Tottenham 4-3-3 Man City 4-1-4-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 TOT N NUL 2 MCI
241 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Manchester City FC Bernardo Silva 1 #2 Logo Tottenham Xavi Simons 1
Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Antoine Semenyo 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo Tottenham Xavi Simons 4 #2 Logo Manchester City FC Erling Haaland 2 #3 Logo Tottenham Dominic Solanke 2
Fautes subies
#1 Logo Tottenham Xavi Simons 4 #2 Logo Manchester City FC Rodri 4 #3 Logo Manchester City FC Rayan Cherki 2
Ballons touchés
#1 Logo Manchester City FC Rodri 111
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Rodri 13/14 93% #2 Logo Manchester City FC Marc Guéhi 8/9 89% #3 Logo Tottenham João Palhinha 7/8 88%
Interceptions
#1 Logo Tottenham Conor Gallagher 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Marc Guéhi 6/6 100% #2 Logo Manchester City FC Rodri 5/5 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Antoine Semenyo 0/7 0% #2 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 0/5 0% #3 Logo Tottenham Conor Gallagher 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Tottenham Cristian Romero 3 #2 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Tottenham Randal Kolo Muani 0/5 0% #2 Logo Tottenham Dominic Solanke 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Manchester City FC Marc Guéhi 54/56 96% #2 Logo Manchester City FC Abdukodir Khusanov 41/43 95% #3 Logo Tottenham Yves Bissouma 30/32 94%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
N
V
D
D
V
V
D
D
V
Rencontres précédentes
47% 24 Victoires 12% 6 Nuls 41% 21 Victoires

Blessures & suspensions

James Maddison James Maddison Lésion du ligament croisé antérieur du genou Rodrigo Bentancur Rodrigo Bentancur Ischio-jambiers Micky van de Ven Micky van de Ven Inconnu Pape Matar Sarr Pape Matar Sarr Coup Ben Davies Ben Davies Cheville cassée Richarlison Richarlison Ischio-jambiers Lucas Bergvall Lucas Bergvall Blessure à la cheville Pedro Porro Pedro Porro Ischio-jambiers Mohammed Kudus Mohammed Kudus Blessure à la cuisse
Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au mollet John Stones John Stones Blessure à la cuisse Marc Guéhi Marc Guéhi Inconnu Oscar Bobb Oscar Bobb Ischio-jambiers Joško Gvardiol Joško Gvardiol Fracture de la jambe Jérémy Doku Jérémy Doku Blessure au mollet Jérémy Doku Jérémy Doku Blessure au mollet Mateo Kovačić Mateo Kovačić Blessure à la cheville Rodri Rodri Blessure au genou Rúben Dias Rúben Dias Ischio-jambiers Kalvin Phillips Kalvin Phillips Blessure au mollet Sávio Sávio Blessure au genou Sávio Sávio Blessure musculaire

Match Tottenham - Man City en direct commenté

24e journée de Premier League - dimanche 1 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Tottenham et Man City (Premier League, 24e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 24e journée de Premier League entre Tottenham et Man City. Ce match aura lieu le dimanche 1 février 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Tottenham et Man City.

On en parle

Arbitres

Robert Jones arbitre principal
0
3.5
Moyenne de cartons par match sur 14 matchs arbitrés
Neil Davies arbitre assistant
Nick Greenhalgh arbitre assistant
Andy Madley quatrième arbitre
Black Antrobus arbitre VAR
Jarred Gillett arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Tottenham Hotspur Stadium London
Tottenham Hotspur Stadium
  • Année de construction : 2019
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 62850
  • Affluence moyenne : 42663
  • Affluence maximum : 62027
  • % de remplissage : 69

Match en direct

Date 01 février 2026 17:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 24
Diffusion CANAL+
Affluence 61337
Code TOT-MCI
Zone Angleterre
Équipe à domicile Tottenham
Équipe à l'extérieur Manchester City
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Tottenham et Man City en France ?

Le match est à suivre en direct le 01 février 2026 à 17:30 sur CANAL+.

Où voir le match Tottenham Man City en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Tottenham et Man City ?

Tottenham : le coach T. Frank a choisi une formation en 4-3-3 : G. Vicario, D. Udogie, R. Drăgușin, C. Romero, A. Gray, Y. Bissouma, João Palhinha, C. Gallagher, X. Simons, D. Solanke, R. Kolo Muani.

Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par Pep Guardiola évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, M. Guéhi, A. Khusanov, Matheus Nunes, Rodri, R. Aït-Nouri, Bernardo Silva, Cherki, A. Semenyo, E. Haaland.

Qui arbitre le match Tottenham Man City ?

Robert Jones est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Tottenham Man City ?

London accueille le match au Tottenham Hotspur Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Tottenham Man City ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 février 2026, coup d'envoi 17:30.

Qui a marqué des buts pour Man City ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Man City : Cherki 11', A. Semenyo 44'.

Qui a marqué le but pour Tottenham ?

Un seul but a été inscrit pour Tottenham par D. Solanke 70'.

Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier